La città polacca usa un innovativo sistema di biomonitoraggio per garantire la qualità del prezioso oro blu, unendo natura e tecnologia per la sicurezza dei cittadini.

La qualità dell'acqua è una priorità assoluta per Varsavia. Per garantire che l'acqua sia priva di inquinanti e sicura per il consumo umano, la città polacca ha adottato un approccio unico che combina tecnologia moderna e natura.

Come riporta «Scienze.com», ha deciso di usare dei molluschi, in particolare le cozze, per il loro ruolo di sentinelle ambientali. Questi organismi sono infatti estremamente sensibili alle impurità chimiche e necessitano di acqua pulita e ben ossigenata per sopravvivere.

La loro sensibilità li rende dunque perfetti per rilevare anche le più piccole tracce di contaminazione.

La preparazione

Prima di essere impiegati nel monitoraggio, i molluschi vengono catturati e trasferiti in un laboratorio. Qui trascorrono alcune settimane in un processo di selezione e acclimatamento. Durante questo periodo, vengono preparati per il loro compito e calibrati nel sistema di biomonitoraggio.

La calibrazione consiste nel determinare l’apertura naturale delle loro conchiglie, un indicatore del loro stato di salute e attività. Questo passaggio è fondamentale per garantire che le osservazioni successive siano accurate e affidabili.

Il lavoro dei molluschi

Una volta pronti, i molluschi vengono fissati su un piedistallo, collegato a una sonda immersa nell’acqua da monitorare. Ogni mollusco è dotato di un sensore, applicato con una colla speciale sicura per gli animali. Questo sensore invia segnali che indicano quanto le conchiglie siano aperte.

Se la qualità dell’acqua peggiora, i molluschi tendono a chiudere le loro conchiglie per proteggersi dall’ambiente circostante. Un cambiamento significativo nel comportamento dei molluschi avvisa il personale umano di effettuare ulteriori test sull’acqua.

Il sistema di biomonitoraggio non solo è efficace, ma è anche progettato per non arrecare danni ai molluschi. Questi organismi possono vivere per diversi decenni, e il loro impiego nel monitoraggio è temporaneo.

Dopo tre mesi di lavoro, i molluschi vengono restituiti al loro habitat naturale nei laghi di Wielkopolska. Questo approccio non invasivo garantisce che i molluschi possano continuare a vivere in salute e contribuire all’ecosistema.

Ecco come natura e tecnologia possano collaborare

L’uso dei molluschi per il monitoraggio della qualità dell’acqua a Varsavia rappresenta un esempio brillante di come la natura e la tecnologia possano collaborare per il bene comune.

Questo sistema innovativo non solo protegge i residenti da potenziali contaminazioni, ma dimostra anche un profondo rispetto per gli organismi che lo rendono possibile.

