La bancarella Banana King di Kloten voleva vendere banane al cioccolato nella zona dei tifosi degli Europei. Bild: Robert Günther/dpa-tmn (Symbolbild)

Doveva essere l'affare dell'anno per Silvio Vonwiller, della bancarella Banana-King. Ma la città di Zurigo aveva qualcosa in contrario. Finché non sono intervenuti i media.

tcar Carsten Dörges

Hai fretta? blue News riassume per te La città di Zurigo ha vietato a un uomo di vendere banane al cioccolato nell'area riservata ai tifosi degli Europei.

Le norme ambientali vietano la vendita di merci trasportate in aereo.

Il gestore della bancarella, Silvio Vonwiller, può però tornare a svolgere il suo lavoro: le sue banane arrivano in nave. Mostra di più

Silvio Vonwiller, alias «Banana King», voleva fare grandi affari con le sue famose banane al cioccolato nella zona dei campionati europei di Zurigo. Ma un funzionario comunale gli ha vietato di venderle, con poco preavviso.

Il motivo? Le banane e gli ananas erano merci arrivate in volo e violavano le norme ambientali in vigore nella fan zone.

«In 20 anni non mi è mai capitata una cosa del genere», ha dichiarato Vonwiller al Regionaljournal Zürich Schaffhausen di Radio SRF. Il divieto gli ha fatto perdere circa il 30% del suo fatturato.

La svolta: le banane arrivano in nave

La città di Zurigo ha stabilito che nell'area si possono vendere solo prodotti non importati in aereo, per migliorare l'impronta di carbonio della Fanzone.

Tuttavia, dopo le ricerche di Radio SRF, è emerso che le banane di «Banana King» non erano affatto arrivate in aereo, ma trasportate via nave.

Di fronte a questa evidenza, la città ha ritirato il divieto. «Si è trattato di un malinteso», ha dichiarato, su richiesta.

Vonwiller è ora autorizzato a vendere nuovamente le sue banane e gli ananas al cioccolato e i tifosi possono continuare la loro dolce tradizione allo stadio.