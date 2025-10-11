  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Mito o verità? La città sommersa dimenticata nei Caraibi: il mistero torna a far discutere

fon

11.10.2025

Una città perduna sotto i mari caraibici?
Una città perduna sotto i mari caraibici?
Gemini @ blue News (generata con l'IA)

Nel 2001 un sonar individuò al largo di Cuba misteriose strutture sommerse: città perduta o illusione geologica?

Nicolò Forni

11.10.2025, 15:51

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Vent'anni fa, un team canadese rilevò al largo di Cuba delle strutture simmetriche sott'acqua che ricordavano un'antica città.
  • Alcuni studiosi ipotizzarono che potessero avere 6'000 anni, ma altri, come il geologo Iturralde, parlano di formazioni naturali profonde 650 metri.
  • Oggi il mistero è tornato d'attualità grazie a social, youtuber e nuove tecnologie, ma la scienza ufficiale chiede ancora prudenza.
Mostra di più

Nel 2001, un team di ricercatori canadesi fece un annuncio clamoroso: al largo della costa occidentale di Cuba, in profondità sotto il Mar dei Caraibi, il loro sonar aveva rilevato delle strutture simmetriche in pietra che ricordavano un'antica città perduta.

«Potrebbe essere stato un grande centro urbano», dissero con cautela gli esploratori dell'Advanced Digital Communications, azienda coinvolta nella spedizione.

Le immagini sonar - riportate anche dalla «BBC» - mostravano formazioni ordinate, simili a strade e piazze, mentre un robot subacqueo inviato sul posto trovò blocchi lisci che sembravano granito lavorato, come quelli usati in architettura.

Secondo i ricercatori, quelle strutture avrebbero potuto avere 6'000 anni, il che significherebbe 1'500 anni prima delle piramidi d'Egitto.

Un'ipotesi che, se confermata, avrebbe riscritto parte della storia della civiltà umana.

Il mistero rimane

Il geologo Manuel Iturralde, all'epoca direttore del Museo di Storia Naturale di Cuba, partecipò all'analisi.

In un'intervista concessa al «National Geographic», definì quelle strutture «estremamente peculiari» e «difficili da spiegare geologicamente».Tuttavia, mise anche in guardia: «La natura sa creare forme che l’occhio umano può interpretare come artificiali, ma non sempre lo sono».

C’è però un dettaglio ancora più inquietante: secondo Iturralde, perché quelle strutture finissero sommerse a 650 metri di profondità, dovrebbero avere almeno 50'000 anni, un'epoca in cui - secondo la storiografia ufficiale - non esistevano civiltà capaci di costruire città complesse.

Nonostante l'interesse iniziale, nessuna spedizione significativa è stata più organizzata dal 2005. Le ricerche si sono arenate, forse per mancanza di fondi, forse per timore di derive pseudoscientifiche.

@elrincondelsaber2 Se Dice Que En Las Profundidades de Cuba Hay Una Ciudad Sumergida… Más Antigua Que Cualquier Otra Frente a la costa de Cuba, exploradores submarinos afirman haber encontrado estructuras gigantescas bajo el mar… que podrían ser restos de una civilización desaparecida. ¿Ciudad perdida… o formación natural? #videoviral #curiosidades #videoscuriosos #viralvideos #viralestiktok #religion #aliens #desconocido #mounstros #mounstruosmarinos #oaxa #oaxacamexico #guatemala #iglesia #papa #honduras #cuba ♬ sonido original - ElRincónDelSaber

Perché oggi se ne parla di nuovo

A riaccendere il dibattito sono stati negli ultimi mesi alcuni documentari, youtuber e utenti TikTok che hanno rilanciato il mistero delle «rovine cubane», collegandole addirittura al mito di Atlantide.

Ma anche dal punto di vista scientifico c'è fermento: l'utilizzo di tecnologie come il LIDAR e l'intelligenza artificiale ha permesso nuove scoperte archeologiche, dalla giungla amazzonica all'Indonesia. Perché non tornare a esplorare anche quei fondali dimenticati?

Certo, come sottolineava lo stesso team di ricerca nel 2001, sarebbe «del tutto irresponsabile» trarre conclusioni affrettate senza prove certe. Ma il fascino di una città sommersa più antica delle piramidi è difficile da ignorare.

Per il momento restano solo articoli sparsi dalla «BBC» al «Daily Mail», immagini sgranate e teorie controverse.

Ma se davvero sotto le acque cubane dorme una città dimenticata, il momento per risvegliarla - con scienza, non con mitologia - potrebbe essere arrivato.

I più letti

La famiglia Xhaka fa sgomberare il giardino di una villa storica di Liestal
Morte di Paolo Sottocorona, sui social spuntano teorie novax. Mentana: «Avvoltoi»
Ornella Muti: «Celentano? Che fossimo stati insieme lo ha detto lui, una violenza»
La città sommersa dimenticata nei Caraibi: il mistero torna a far discutere
Shock nell'IA: modelli pronti a ricattare o a uccidere se minacciati di essere disattivati

Altre notizie

Alimentazione. Ecco cosa c'è da sapere sulle nuove alternative al sale

AlimentazioneEcco cosa c'è da sapere sulle nuove alternative al sale

La proposta dall'Ue. I viaggiatori Ryanair ed easyJet potrebbero presto imbarcare «gratis» due bagagli a mano

La proposta dall'UeI viaggiatori Ryanair ed easyJet potrebbero presto imbarcare «gratis» due bagagli a mano

Confessioni. Ornella Muti: «Celentano? Che fossimo stati insieme lo ha detto lui, una violenza»

ConfessioniOrnella Muti: «Celentano? Che fossimo stati insieme lo ha detto lui, una violenza»