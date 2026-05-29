La compagnia aerea Ajet cancella tutti i voli dalla Svizzera verso una popolare meta estiva

Cancellati i voli tra Bodrum e Basilea. imago stock&people

Ajet, affiliata di Turkish Airlines, sta nuovamente cancellando diversi collegamenti internazionali dal suo programma estivo. La rotta prevista tra Bodrum e Basilea è particolarmente colpita. La compagnia aerea non ha ancora fornito alcuna motivazione per i cambiamenti.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Ajet cancella diversi voli internazionali dal suo programma estivo.

Questo riguarda anche la rotta prevista tra Bodrum e Basilea.

Gli osservatori del settore vedono come possibili motivi l'aumento dei costi e la guerra in Iran. Mostra di più

La compagnia aerea low-cost Ajet sta riducendo ulteriormente la sua rete di rotte internazionali. Come riporta il portale «Aerotelegraph», la filiale di Turkish Airlines sta cancellando diverse rotte annunciate in precedenza.

Questo riguarda anche la rotta prevista tra la località turistica turca di Bodrum e Basilea, che doveva originariamente partire alla fine di giugno o all'inizio di luglio 2026.

Altre rotte internazionali interessate

Oltre a Basilea, secondo «Aerotelegraph», Ajet sta cancellando anche le rotte appena programmate per Bucarest, Copenaghen e Dubai.

La compagnia aerea aveva già cancellato diverse rotte internazionali prima del tempo o le aveva eliminate completamente dal programma di volo.

Tra queste, i voli da Ankara a Monaco, Beirut e Stoccolma. Sono stati cancellati anche diversi collegamenti da Istanbul-Sabiha Gökçen, tra cui quello per Ginevra.

I motivi restano ancora sconosciuti

La compagnia aerea non ha ancora dichiarato i motivi della riduzione dei servizi da parte di Ajet.

Secondo «Aerotelegraph», gli osservatori del settore attribuiscono gli adeguamenti in parte all'aumento dei prezzi della paraffina e alla situazione di tensione in Medio Oriente.

In particolare la guerra in Iran sta mettendo a dura prova il traffico aereo internazionale. L'aumento dei costi operativi e l'incertezza delle rotte aeree stanno mettendo sotto ulteriore pressione molte compagnie aeree.

Ma Ajet continua a crescere

Nonostante gli attuali tagli, Ajet continua a espandersi.

La compagnia aerea è stata fondata nel 2024 come nuovo marchio low-cost di Turkish Airlines e si concentra principalmente sulle destinazioni turistiche e sui collegamenti in Europa e in Medio Oriente.

Di recente Ajet ha preso in consegna altri Boeing 737 Max e ha annunciato nuove rotte.