Diramato un allarme 4 su 5 per forti nevicate sulle Alpi

Nel corso della giornata, nella Svizzera centrale, non ci saranno solo forti piogge, ma anche molta neve fresca e raffiche di vento fino a 170 km/h sopra i 1400-1600 metri. Il sud delle Alpi sarà in parte risparmiato dal fenomeno, ma arriverà il forte vento a disturbare le giornate fino alla vigilia di Natale.

La carta dei pericoli per le precipitazioni Screenshot pericolinaturali.ch

MeteoSvizzera avverte del «pericolo forte» di tempeste di neve in alcune zone dei Grigioni, di Glarona e di Uri. Nel resto delle Alpi il pericolo è «marcato».

Sull'Aare, tra il lago di Bienne e la foce dell'Emme, ci sono addirittura avvisi di «pericolo forte».

Pioggia, neve e venti forti domineranno il tempo fino a sabato al Nord, il forte vento al Sud.

Addio però al Bianco Natale, già improbabile al Sud delle Alpi: la vigilia, il limite della neve sale tra i 1900 e i 2400 metri in tutta la Svizzera. Mostra di più

Venti tempestosi da nord-ovest porteranno aria molto umida in Svizzera, soprattutto al Nord delle Alpi, a partire da oggi. La Svizzera italiana è in gran parte risparmiata dal fenomeno, protetta dalla catena montuosa.

Le conseguenze? Al di sotto dei 1400-1600 metri si prevedono forti piogge continue, mentre al di sopra cadranno da 60 a 90 centimetri di neve fresca. Tra il massiccio del San Gottardo e i Grigioni settentrionali si arriverà addirittura a 90-120 centimetri.

A ciò si aggiungono le raffiche di vento che possono raggiungere velocità comprese tra 110 e 170 km/h al di sopra dei 2000 metri.

Allerte in corso per forti nevicate e venti tempestosi, principalmente a nord delle Alpi. Maggiori dettagli nel nostro blog: https://t.co/lCj4h3QWti pic.twitter.com/aUvlhtDBEp — MeteoSvizzera (@MeteoSvizzera) December 20, 2023

Nel sud di Glarona, nell'Oberland urano e nel Sarganserland, nonché a Davos, Schiers e Schanfigg, MeteoSvizzera avverte quindi del «pericolo forte» (di grado 4 su 5, rosso sulla cartina) di tempeste di neve.

C'è ancora «pericolo marcato» (grado 3 su 5, arancione) in un'ampia fascia tra il Vallese e l'Appenzello. L'avviso è valido fino al 23 dicembre.

È stato lanciato un allarme di grado 4 su 5 per forti nevicate per le montagne in tre cantoni. Screenshot da pericolinaturali.ch

Le piogge non daranno tregua sul fronte delle inondazioni, la situazione rimane tesa. Ci sono addirittura avvisi di «pericolo forte» sull'Aare tra il lago di Bienne e la foce dell'Emme. Fino alla foce della Reuss, il pericolo sul fiume è «moderato». Per il lago di Neuchâtel è previsto un rischio «marcato» di esondazione.

La situazione dei fiumi al Nord delle Alpi rimane critica Screenshot pericolinaturali.ch

Al Nord rimarrà piovoso fino alla vigilia di Natale

Venerdì al Nord delle Alpi ci saranno pochi cambiamenti: il limite della neve sarà tra i 1000 e i 1400 metri e tra i 700 e i 1100 metri nelle valli alpine. Sopra i 1400 metri cadranno dai 50 agli 80 centimetri di neve fresca, sopra i 1100 metri dai 40 ai 70 centimetri.

Nel resto del Paese piove, con temperature di 10 gradi a Ginevra e 7 gradi nella Svizzera orientale.

La pioggia cesserà sabato, ma il vento rimarrà tempestoso. Il limite della neve scenderà tra i 900 e i 1300 metri. Le temperature rimarranno elevate, dagli 11 gradi di Ginevra agli 8 della Svizzera orientale. Anche in Ticino ci sarà tempesta, ma la temperatura potrebbe raggiungere i 18 gradi.

La vigilia di Natale, il limite della neve sale tra i 1900 e i 2400 metri. Se volete vivere un Natale bianco, si deve andare quindi più in alto. Sul versante nord delle Alpi, le temperature variano dai 10 gradi della Svizzera orientale ai 12 gradi di Basilea.

In Ticino il problema sarà il favonio

Nel Ticino centrale e meridionale oggi, giovedì, perlopiù sarà soleggiato nonostante temporanei annuvolamenti a media-alta quota. A basse quote temperature massime sui 12 gradi. Soprattutto questa mattina nelle vallate superiori vento moderato da nord, debole in pianura.

Venerdì nel Sottoceneri abbastanza soleggiato e ventoso, altrove nuvolosità più estesa con alcune precipitazioni portate da nord, soprattutto verso le Alpi e in Engadina, in grado di raggiungere a tratti il Ticino centrale. Il favonio sarà forte, irregolare fino in pianura. In montagna ci sarà vento tempestoso da nordovest. A 2000 metri 0 gradi al Sud, -2 in Engadina.

Sabato al Sud sarà abbastanza soleggiato, ma ventoso. Temperatura massima arriverà attorno a 19 gradi.

Domenica, infine, al Sud sarà abbastanza soleggiato con una graduale cessazione del favonio. Temperatura massima attorno a 16 gradi.

