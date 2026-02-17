Ecco cosa c'è da sapereDichiarato il livello massimo di pericolo per le valanghe sulle Alpi svizzere e in Vallese
Lea Oetiker
17.2.2026
Il pericolo di valanghe è molto elevato in queste ore in diverse regioni delle Alpi in Svizzera. In particolare in Vallese diverse strade e linee ferroviarie sono chiuse e alcuni residenti sono stati fatti sfollare. Ecco una panoramica della situazione.
Lea Oetiker
17.02.2026, 14:12
17.02.2026, 14:13
Lea Oetiker
Hai fretta? blue News riassume per te
Il massimo livello di pericolo di valanghe è attivo in gran parte delle Alpi svizzere.
Diverse strade e linee ferroviarie sono chiuse.
Circa 50 persone sono state fatte sfollare a Orsières.
Una panoramica mostra dove il pericolo di valanghe è più elevato e quanto sia tesa la situazione nelle regioni colpite.
Negli ultimi giorni in Svizzera sono cadute diverse valanghe. Ecco una panoramica degli ultimi eventi.
Quali strade, valli e linee ferroviarie sono state chiuse?
A causa dell'aumento del rischio di valanghe, il traffico è stato interrotto in diverse località dell'Alto Vallese.
A Goms, sia la strada tra Niederwald e Obergesteln che la linea ferroviaria della ferrovia Cervino-Gottardo sono chiuse. Questo significa che anche il trasporto di auto tra Realp e Oberwald è sospeso. Al momento i treni non possono circolare a Oberwald.
Nella Valle di Saas, la strada cantonale tra Saas-Balen e Stalden è stata chiusa da lunedì sera. Tutti i villaggi da Saas-Balen in poi, compreso Saas-Fee, sono interessati. Anche numerose strutture turistiche hanno dovuto sospendere le attività.
Anche la strada che porta alla Lötschental è chiusa.
La situazione rimane critica anche nel resto delle Alpi: il grado di pericolo 4 è ancora in vigore.
Perché la situazione è così critica?
Nel nord della Svizzera e in particolare nel Vallese, le persistenti nevicate combinate con i forti venti hanno creato grandi cumuli di neve.
Secondo il bollettino valanghe dell'SLF, questi cumuli di neve fresca sono particolarmente instabili: anche carichi bassi possono innescare valanghe e in alcuni casi possono scivolare da soli.
Se vengono catturati strati più profondi, le valanghe possono diventare molto grandi.
Dove è stato necessario allontanare le persone?
Nel comune di Orsières, nel Basso Vallese, circa 50 persone hanno dovuto lasciare le loro case per precauzione lunedì. L'ordine di sfollamento è valido almeno fino a mercoledì mattina.
Sono stati colpiti diversi edifici a La Fouly e nelle frazioni di Le Clou, Les Granges e il villaggio di Ferret. Secondo il Comune, si tratta di una misura preventiva dovuta alla situazione di tempesta e alle forti precipitazioni previste.
Tutte le persone colpite sono state informate e dotate di alloggi sicuri. Solo alcuni edifici si trovano nella zona rossa di pericolo e sono a forte rischio di valanghe. Circa altre 30 case colpite, più a valle, non sono comunque abitate o accessibili in inverno.
Dove si sono già verificate le valanghe?
Giovedì scorso, all'ora di pranzo, una valanga ha seppellito una strada a valle vicino a Goppenstein, in Vallese.
Lawinenniedergang um 11:40 Uhr bei der Rotloiwigalerie (Goppenstein) Strasse Ferden–Goppenstein–Steg gesperrt.
Letzte Aufräumarbeiten laufen, Strasse ab 19:00 Uhr wieder offen.
Nella stessa località, lunedì mattina, un'altra valanga ha causato il deragliamento di un treno. Cinque persone sono rimaste ferite. La linea ferroviaria tra Goppenstein e Briga è interrotta, probabilmente fino a sabato.