  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ecco cosa c'è da sapere Dichiarato il livello massimo di pericolo per le valanghe sulle Alpi svizzere e in Vallese

Lea Oetiker

17.2.2026

A nord della Svizzera e nel Vallese, le persistenti nevicate combinate con forti venti hanno causato grandi cumuli di neve (foto d'archivio).
A nord della Svizzera e nel Vallese, le persistenti nevicate combinate con forti venti hanno causato grandi cumuli di neve (foto d'archivio).
KEYSTONE

Il pericolo di valanghe è molto elevato in queste ore in diverse regioni delle Alpi in Svizzera. In particolare in Vallese diverse strade e linee ferroviarie sono chiuse e alcuni residenti sono stati fatti sfollare. Ecco una panoramica della situazione.

Lea Oetiker

17.02.2026, 14:12

17.02.2026, 14:13

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Il massimo livello di pericolo di valanghe è attivo in gran parte delle Alpi svizzere.
  • Diverse strade e linee ferroviarie sono chiuse.
  • Circa 50 persone sono state fatte sfollare a Orsières.
  • Una panoramica mostra dove il pericolo di valanghe è più elevato e quanto sia tesa la situazione nelle regioni colpite.
Mostra di più

Negli ultimi giorni in Svizzera sono cadute diverse valanghe. Ecco una panoramica degli ultimi eventi.

Quali strade, valli e linee ferroviarie sono state chiuse?

A causa dell'aumento del rischio di valanghe, il traffico è stato interrotto in diverse località dell'Alto Vallese.

A Goms, sia la strada tra Niederwald e Obergesteln che la linea ferroviaria della ferrovia Cervino-Gottardo sono chiuse. Questo significa che anche il trasporto di auto tra Realp e Oberwald è sospeso. Al momento i treni non possono circolare a Oberwald.

Nella Valle di Saas, la strada cantonale tra Saas-Balen e Stalden è stata chiusa da lunedì sera. Tutti i villaggi da Saas-Balen in poi, compreso Saas-Fee, sono interessati. Anche numerose strutture turistiche hanno dovuto sospendere le attività.

Anche la strada che porta alla Lötschental è chiusa.

Dov'è il pericolo maggiore?

L'Istituto per lo studio della neve e delle valanghe (WSL/SLF) ha rafforzato l'allerta valanghe per la Svizzera. Nel Vallese si applica il massimo grado di pericolo 5 su 5, vale a dire pericolo grave.

La situazione rimane critica anche nel resto delle Alpi: il grado di pericolo 4 è ancora in vigore.

Il pericolo di valanghe è molto elevato in gran parte delle Alpi svizzere.
Il pericolo di valanghe è molto elevato in gran parte delle Alpi svizzere.
Istituto per lo studio della neve e delle valanghe (WSL/SLF)

Perché la situazione è così critica?

Nel nord della Svizzera e in particolare nel Vallese, le persistenti nevicate combinate con i forti venti hanno creato grandi cumuli di neve.

Secondo il bollettino valanghe dell'SLF, questi cumuli di neve fresca sono particolarmente instabili: anche carichi bassi possono innescare valanghe e in alcuni casi possono scivolare da soli.

Se vengono catturati strati più profondi, le valanghe possono diventare molto grandi.

Dove è stato necessario allontanare le persone?

Nel comune di Orsières, nel Basso Vallese, circa 50 persone hanno dovuto lasciare le loro case per precauzione lunedì. L'ordine di sfollamento è valido almeno fino a mercoledì mattina.

Sono stati colpiti diversi edifici a La Fouly e nelle frazioni di Le Clou, Les Granges e il villaggio di Ferret. Secondo il Comune, si tratta di una misura preventiva dovuta alla situazione di tempesta e alle forti precipitazioni previste.

Tutte le persone colpite sono state informate e dotate di alloggi sicuri. Solo alcuni edifici si trovano nella zona rossa di pericolo e sono a forte rischio di valanghe. Circa altre 30 case colpite, più a valle, non sono comunque abitate o accessibili in inverno.

Dove si sono già verificate le valanghe?

Giovedì scorso, all'ora di pranzo, una valanga ha seppellito una strada a valle vicino a Goppenstein, in Vallese.

Nella stessa località, lunedì mattina, un'altra valanga ha causato il deragliamento di un treno. Cinque persone sono rimaste ferite. La linea ferroviaria tra Goppenstein e Briga è interrotta, probabilmente fino a sabato.

Vallese. Ecco le prime immagini del treno deragliato a Goppenstein, almeno 5 feriti

ValleseEcco le prime immagini del treno deragliato a Goppenstein, almeno 5 feriti

Potete consultare rapidamente le previsioni meteo sulla nostra pagina specifica cliccando qui.

I più letti

Brignone ha sciato fino all'oro con una paura mortale: «Ho rovinato la gamba e il ginocchio»
Atle Lie McGrath sul dramma in slalom e la fuga: «Credo di aver bisogno di aiuto»
Padre e figlia discutono su Trump, poco dopo lei muore... è stato un incidente?
Hockey: la Svizzera si qualifica ai quarti battendo l'Italia - Big air, Gremaud: «Ho male ovunque»
Un giornalista della RTS scatena la polemica per dei commenti su un atleta israeliano

Altre notizie

Grigioni. Uno snowboarder viene travolto da una valanga a Davos Wolfgang, ma ne esce illeso

GrigioniUno snowboarder viene travolto da una valanga a Davos Wolfgang, ma ne esce illeso

Negoziati a Gienvra. L'Iran: «Con gli Stati Uniti concordi sulle linee guida per l'intesa»

Negoziati a GienvraL'Iran: «Con gli Stati Uniti concordi sulle linee guida per l'intesa»

Vallese. Dopo l'inferno di Crans-Montana, 36 svizzeri o residenti ancora in ospedali esteri

ValleseDopo l'inferno di Crans-Montana, 36 svizzeri o residenti ancora in ospedali esteri