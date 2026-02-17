A nord della Svizzera e nel Vallese, le persistenti nevicate combinate con forti venti hanno causato grandi cumuli di neve (foto d'archivio). KEYSTONE

Il pericolo di valanghe è molto elevato in queste ore in diverse regioni delle Alpi in Svizzera. In particolare in Vallese diverse strade e linee ferroviarie sono chiuse e alcuni residenti sono stati fatti sfollare. Ecco una panoramica della situazione.

Negli ultimi giorni in Svizzera sono cadute diverse valanghe. Ecco una panoramica degli ultimi eventi.

Quali strade, valli e linee ferroviarie sono state chiuse?

A causa dell'aumento del rischio di valanghe, il traffico è stato interrotto in diverse località dell'Alto Vallese.

A Goms, sia la strada tra Niederwald e Obergesteln che la linea ferroviaria della ferrovia Cervino-Gottardo sono chiuse. Questo significa che anche il trasporto di auto tra Realp e Oberwald è sospeso. Al momento i treni non possono circolare a Oberwald.

Nella Valle di Saas, la strada cantonale tra Saas-Balen e Stalden è stata chiusa da lunedì sera. Tutti i villaggi da Saas-Balen in poi, compreso Saas-Fee, sono interessati. Anche numerose strutture turistiche hanno dovuto sospendere le attività.

Anche la strada che porta alla Lötschental è chiusa.

Dov'è il pericolo maggiore?

L'Istituto per lo studio della neve e delle valanghe (WSL/SLF) ha rafforzato l'allerta valanghe per la Svizzera. Nel Vallese si applica il massimo grado di pericolo 5 su 5, vale a dire pericolo grave.

La situazione rimane critica anche nel resto delle Alpi: il grado di pericolo 4 è ancora in vigore.

Il pericolo di valanghe è molto elevato in gran parte delle Alpi svizzere. Istituto per lo studio della neve e delle valanghe (WSL/SLF)

Perché la situazione è così critica?

Nel nord della Svizzera e in particolare nel Vallese, le persistenti nevicate combinate con i forti venti hanno creato grandi cumuli di neve.

Secondo il bollettino valanghe dell'SLF, questi cumuli di neve fresca sono particolarmente instabili: anche carichi bassi possono innescare valanghe e in alcuni casi possono scivolare da soli.

Se vengono catturati strati più profondi, le valanghe possono diventare molto grandi.

Dove è stato necessario allontanare le persone?

Nel comune di Orsières, nel Basso Vallese, circa 50 persone hanno dovuto lasciare le loro case per precauzione lunedì. L'ordine di sfollamento è valido almeno fino a mercoledì mattina.

Sono stati colpiti diversi edifici a La Fouly e nelle frazioni di Le Clou, Les Granges e il villaggio di Ferret. Secondo il Comune, si tratta di una misura preventiva dovuta alla situazione di tempesta e alle forti precipitazioni previste.

Tutte le persone colpite sono state informate e dotate di alloggi sicuri. Solo alcuni edifici si trovano nella zona rossa di pericolo e sono a forte rischio di valanghe. Circa altre 30 case colpite, più a valle, non sono comunque abitate o accessibili in inverno.

Dove si sono già verificate le valanghe?

Giovedì scorso, all'ora di pranzo, una valanga ha seppellito una strada a valle vicino a Goppenstein, in Vallese.

Nella stessa località, lunedì mattina, un'altra valanga ha causato il deragliamento di un treno. Cinque persone sono rimaste ferite. La linea ferroviaria tra Goppenstein e Briga è interrotta, probabilmente fino a sabato.

