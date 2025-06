In futuro i clienti che vorranno pagare alla cassa automatica non potranno arrivarci con il carrello della spesa. KEYSTONE

Coop ha introdotto una nuova regola. I clienti con il carrello della spesa non potranno più pagare alle casse automatiche. L'obiettivo è ottimizzare il processo di pagamento.

Dominik Müller

Hai fretta? blue News riassume per te Alla Coop i clienti con il carrello della spesa non possono più utilizzare le casse automatiche.

Questa misura mira a rendere più efficiente il processo di pagamento.

Gli acquisti effettuati con il cestino o con il sistema di autoscansione «Passabene» non sono interessati da questo cambiamento. Mostra di più

Coop ha deciso di limitare l'uso delle casse automatiche per gli acquisti di grandi quantità.

Come riportato dai quotidiani di CH Media, i clienti con il carrello della spesa devono tornare a utilizzare le casse assistite.

Gli acquisti con il carrello o con il sistema di autoscansione «Passabene» sono ancora consentiti alle casse automatiche. L'azienda ha confermato il cambiamento delle regole, che sarà attuato gradualmente in tutte le regioni svizzere.

Secondo un portavoce del gruppo, la fase pilota dello scorso anno ha avuto successo.

La nuova regola mira a rendere più fluido il processo di pagamento, poiché la scansione di molti articoli richiede tempo. Questo potrebbe rallentare il processo, soprattutto quando il negozio è molto affollato.

Nessun legame con i furti

Tuttavia, la modifica della regola non è collegata ai furti alle casse automatiche. Coop non fornisce informazioni sul numero di clienti che involontariamente sottraggono articoli non scansionandoli.

Giova qui ricordare che il gigante del commercio al dettaglio ha introdotto le casse autonome dodici anni fa. Ora sono disponibili in quasi tutti i supermercati sparsi sul suolo nazionale.