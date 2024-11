L'ex comandante dei separatisti filorussi del Donbass Igor Girkin, più noto con il suo nome di battaglia di «Strelkov», «fuciliere». Keystone

La Corte suprema russa ha confermato la condanna a quattro anni di reclusione per accuse di «incitamento all'estremismo» inflitta all'ex comandante dei separatisti filorussi del Donbass Igor Girkin, più noto con il suo nome di battaglia di «Strelkov», «fuciliere».

SDA

Lo riportano alcuni media russi, tra cui l'agenzia Interfax, che precisa che il processo si è svolto a porte chiuse.

Strelkov è un nazionalista russo e un accanito sostenitore dell'aggressione militare contro l'Ucraina ordinata da Putin. L'ex ufficiale dei servizi segreti di Mosca dieci anni fa è stato uno dei protagonisti dell'invasione della Crimea e uno dei leader dei separatisti filorussi del sud-est ucraino.

È sospettato di gravi crimini, come quello di aver ordinato delle esecuzioni extragiudiziali e un tribunale olandese lo ha condannato in contumacia al carcere a vita per la tragedia del Boeing della Malaysia Airlines, che si ritiene sia stato abbattuto in Ucraina da un missile russo. Nella strage morirono 298 persone.

In Russia però è stato condannato a quattro anni di reclusione con accuse di «incitamento all'estremismo» ritenute la conseguenza delle dure critiche sulla conduzione della guerra in Ucraina lanciate al Cremlino e ai generali russi sul suo blog seguito da centinaia di migliaia di persone. La condanna di primo grado è stata pronunciata a gennaio, mentre quella della corte d'appello lo scorso maggio.

SDA