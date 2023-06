La crisi della pasta in Italia è così acuta che persino i politici gridano «basta!»

12 settembre 2007 a Milano: a causa degli alti prezzi della pasta, l'acquisto di pasta in Italia è stato boicottato per un giorno. KEYSTONE

Un'inflazione dell'8,1% è difficile da digerire. Ma se in Italia bisogna pagare addirittura il 16,5% in più per la pasta è davvero troppo: l'aumento del prezzo di uno dei cibi più amati nella vicina Penisola tocca anche la politica.

Non hai tempo? blue News riassume per te Il costo della pasta è aumentato rispettivamente del 17,5% e del 16,5% a marzo e ad aprile. I prezzi al consumo sono saliti rispettivamente solo dell'8,7% e dell'8,1%.

Il motivo sono gli alti prezzi della semola e del grano dopo l'invasione russa e l'aumento dei costi dell'energia.

Il Ministero responsabile ha tenuto una riunione di crisi l'11 maggio. Un limite di prezzo è stato rifiutato.

I sostenitori dei consumatori stanno pensando a uno sciopero della pasta. Mostra di più

Per l'incontro di crisi a Roma di metà maggio si sono dati appuntamento a Palazzo Piacentini diverse autorità e dogane, ma anche associazioni e cooperative di agricoltori hanno incontrato i rappresentanti del commercio, della distribuzione e dell'industria molitoria e produttiva.

Di cosa hanno avuto urgente bisogno di discutere? Dell'andamento fatale dei prezzi della pasta in Italia.

Sessione straordinaria l'11 maggio a Roma: l'Italia è in una crisi della pasta. Ministero delle imprese e del Made in Italy

In media i cittadini consumano 23,5 chilogrammi di pasta all'anno. Il fatto che i prezzi siano aumentati da molto tempo e non stiano di nuovo diminuendo è ovviamente sconvolgente: a marzo i prezzi della pasta sono aumentati del 17,5%. Ad aprile del 16,5%.

I prezzi al consumo salgono solo la metà più velocemente

Al contrario, i prezzi al consumo erano solo dell'8,7% a marzo e dell'8,1% ad aprile. Troppo per Adolfo Urso (Fratelli d'Italia): il capo del Ministero delle imprese e del Made in Italy ha risposto convocando una tavola rotonda sotto l'egida del sorvegliante dei prezzi.

Il motivo della crisi della pasta è fatto in casa. Con l'invasione russa dell'Ucraina, i prezzi della semola e del grano sono esplosi: nel marzo 2022 il costo del grano è stato al livello più alto in oltre un decennio. E ora i produttori stanno vendendo la merce che hanno fabbricato allora. Anche l'aumento dei costi energetici gioca un ruolo.



Mehr Statistiken finden Sie bei Mehr Statistiken finden Sie bei Statista

«È dovuto alla vendita di rifornimenti che venivano prodotti a un costo delle materie prime più alto», conferma Furio Truzzi del gruppo di consumatori Assoutenti all'emittente statunitense «CNBC». Ma intanto i costi del grano e della semola stanno di nuovo calando, ma non quelli della pasta.

La minaccia di uno sciopero della pasta?

«I prezzi elevati saranno mantenuti per ottenere profitti più elevati», è sicuro Truzzi. «I prezzi scenderanno solo quando i consumi diminuiranno». Assoutenti sta valutando di indire uno sciopero della pasta di 15 giorni.

Non sarebbe la prima volta: quando il costo della pasta è salito di quasi il 20% nel 2007, c'è stato un giorno di sciopero. Un boicottaggio della pasta probabilmente non sarebbe facile in Italia: il 63% dei suoi fan la mangia tutti i giorni o quasi.

Per inciso, nell'incontro di crisi di maggio non si è riusciti a concordare un tetto sul prezzo della pasta. I partecipanti si sono augurati solo che, visto il calo del costo delle materie prime, i consumatori debbano presto pagare meno per la loro pasta. Probabilmente tutti lo preferirebbero al boicottaggio della pasta.