Membri degli Arhauco, la popolazione indigena che vive assieme ad altre tre tribù nella Sierra Nevada di Santa Marta, massiccio montuoso nel nord della Colombia, all'estremità settentrionale delle Ande. Keystone

La cultura della Colombia preispanica spiegata attraverso reperti della comunità indigena Arhuaco: è il tema della nuova esposizione che potrà essere visitata dal prossimo venerdì e fino al 21 luglio al Museo Rietberg di Zurigo.

Intitolata «Più dell'oro. Pensieri e splendori della Colombia indigena», la mostra riunisce circa 400 oggetti. Si tratta di un'esposizione itinerante che fa a Zurigo la sua unica tappa in Europa.

«Non è una mostra sul mito dell'El Dorado», caro alla visione occidentale della Colombia pre-ispanica, sottolinea la curatrice Fernanda Ugalde. Allestita in stretta collaborazione con la popolazione indigena Arhauco, l'esposizione vuole far conoscere un'arte e una cultura in gran parte sconosciuta da una prospettiva indigena.

Vi vengono presentati non solo oggetti in oro, ma anche ciotole in ceramica, sculture in pietra o ornamenti fatti di piume. Tutti oggetti che secondo la comunità Arhauco hanno un'anima che è tanto importante quanto quella degli esseri umani o degli animali.

All'allestimento della mostra hanno contribuito Museo del Oro di Bogotà, il Los Angeles County Museum of Art e il Museum of Fine Arts di Houston.

pl, ats