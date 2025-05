Braccio rotto? Forse è a causa del vostro Karma. Imago

Una TikToker ha lanciato tre teorie bizzarre per spiegare perché alcune persone non si sono mai rotte un osso.

Nicolò Forni fon

Hai fretta? blue News riassume per te Perché alcune persone non si sono mai rotte un osso? Sono emerse alcune teorie bizzarre.

Secondo una TikToker, queste persone sarebbero protette da forze spirituali superiori.

Un'altra teoria attribuisce l’assenza di fratture al buon karma accumulato con azioni positive.

Infine, chi ha sofferto molto in vite precedenti godrebbe ora di una sorta di compensazione karmica. Mostra di più

Una TikTok creator ha condiviso delle teorie piuttosto curiose su chi non si è mai rotto un osso.

Se sei cresciuto facendo sport o semplicemente comportandoti da scavezzacollo, rompersi un osso è quasi un rito di passaggio, soprattutto da bambini. Basta inciampare, cadere o sbattere un dito del piede con forza per ritrovarsi ingessati.

La maggior parte delle persone attribuisce la cosa alla fortuna - o alla prudenza - specie se si vedono gli incidenti gravi che capitano in moto o sugli sci.

Ma secondo la TikToker, nota per le sue teorie del complotto e le sue esplorazioni ai limiti del surreale, chi non si è mai rotto un osso potrebbe godere di una sorta di protezione divina.

Per chi ama le spiegazioni particolari, l’account «Sara’s Weird World» ha condiviso tre teorie che, secondo lei, spiegano perché alcune persone non si sono mai rotte un osso.

Protezione spirituale

Secondo Sara, chi non si è mai rotto un osso potrebbe essere protetto da energie superiori. «Sono protetti spiritualmente», afferma. «Quasi intoccabili, in un certo senso. Una protezione che viene dall'alto».

Certo, è lusinghiero... ma non rompersi un osso non significa essere invincibili. Meglio un dito rotto che qualcosa di più serio.

Karma positivo

La donna prosegue dicendo che chi evita queste fratture potrebbe godere di buon karma, guadagnato grazie a buone azioni e gesti gentili.

Questo, secondo lei, li proteggerebbe da eventi negativi. Anche qui, però, vale la pena ricordare che non farsi male alle ossa non vuol dire non essersi mai fatti male.

Esperienze di vite precedenti

Infine, arriva una teoria legata alla reincarnazione: chi ha vissuto traumi intensi in vite precedenti potrebbe vivere con più fortuna in quella attuale.

«Si dice - spiega Sara - che chi non si è mai rotto un osso in questa vita, forse ha già sofferto molto in una precedente. E ora viene risparmiato da esperienze simili».

Quindi, se finora non ti sei mai rotto nemmeno un dito... congratulazioni: forse hai fatto del bene e il tuo karma è positivo, oppure hai già sofferto abbastanza nella tua vita precedente e dunque in questa sei risparmiato!