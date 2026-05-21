La balena Timmy è stata trovata morta una settimana fa. Il destino dell'animale ha suscitato grande interesse mediatico e polemiche, sopratutto in Germania. (Foto archivio) Keystone

La Danimarca vuole trasportare la carcassa della megattera nota come Timmy, avvistata al largo dell'isola turistica di Anholt, in un porto dello Jutland.

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Il motivo è perché attualmente giace in acque poco profonde su una spiaggia molto frequentata e, secondo la valutazione dell'autorità ambientale, potrebbe causare disagio a residenti e turisti.

Per questo motivo si vuole provare a trasportare la balena già oggi nel porto di Grenaa sulla terraferma, ha comunicato l'autorità alla Deutsche Presse-Agentur. L'operazione durerà probabilmente l'intera giornata. Domani la balena potrebbe poi essere sottoposta ad autopsia.

«A Grenaa, scienziati e veterinari effettueranno gli esami e i prelievi di campioni, come già fatto in occasione di precedenti spiaggiamenti di balene di grandi dimensioni».

Se non si riuscisse a spostare la balena nel porto, i danesi intendono esaminarla ad Anholt. L'Autorità danese per l'ambiente aveva già avvertito di non avvicinarsi all'animale, poiché sussiste il rischio di contagio.

Inoltre, la carcassa potrebbe esplodere: dalle immagini del servizio di livestream News5 si vedeva che nel frattempo si era gonfiata a dismisura a causa dei gas di decomposizione.

L'animale, indebolito e più volte arenatosi sulle coste del Mar Baltico, era stato trasportato nel Mare del Nord più di due settimane fa da un'iniziativa privata, ma è poi stato ritrovato morto al largo dell'isola di Anholt.