La tempesta autunnale Benjamin porterà forti venti da ovest e pioggia a partire da giovedì mattina.

Giovedì, la zona di bassa pressione Benjamin attraverserà la Svizzera e provocherà raffiche di vento fino a 160 km/h in tutto il Paese. La Confederazione invita la popolazione alla prudenza: soprattutto tra mezzogiorno e il pomeriggio c'è il rischio di raffiche pericolose.

La Svizzera dovrà affrontare un giovedì turbolento: la depressione temporalesca Benjamin raggiungerà il Paese dal mattino e si sposterà da ovest a est attraverso il versante settentrionale delle Alpi nel corso della giornata.

MeteoSvizzera avverte di un notevole pericolo (livello 3), soprattutto nei cantoni di Berna, Zurigo, Argovia, Soletta, Lucerna e in alcune parti della Svizzera orientale e della Svizzera francese.

Secondo le previsioni, il vento aumenterà a ovest a partire da giovedì mattina, intorno alle 09:00. La tempesta raggiungerà il suo picco tra le 12:00 e le 16:00, e circa un'ora dopo a nord-est.

Si prevedono velocità del vento tra gli 80 e i 90 km/h in pianura. Nelle località esposte, come lo Chasseral, il Säntis o la Vallée de Joux, potrebbero verificarsi raffiche fino a 150 km/h.

«Non è la tempesta del secolo, ma gli alberi sono ancora frondosi e questo aumenta il rischio di rottura dei rami o di rovesciamento degli alberi», spiega il meteorologo Roger Perret nel blog di MeteoNews.

Passeggiate nei boschi o soggiorni prolungati all'aperto non sono quindi «una buona idea».

Il fronte freddo attivo irrompe sul Paese

Insieme alla tempesta, un fronte freddo attivo si sta spostando sul Paese. Porta forti piogge e occasionali temporali. Dietro il fronte il clima si raffredderà notevolmente: il limite della neve scenderà a circa 1000 metri entro venerdì sera.

Entro la metà della prossima settimana sono attese significative nevicate sulle Alpi.

«Nel corso del fine settimana sono attese massime a una cifra alle medie quote», scrive MeteoNews. Questo segna la fine definitiva della fase mite di ottobre: è il momento di montare gli pneumatici invernali e mettere in sicurezza i mobili da balcone.

Nel Giura, nell'Alpstein, nel Cantone di Berna e nella Svizzera nordoccidentale il livello di pericolo è 3, mentre si prevedono condizioni di tempesta anche a Zurigo, Argovia, Soletta e in gran parte della Svizzera francese.

È richiesta prudenza

La Confederazione raccomanda di mettere in sicurezza oggetti sciolti come mobili da balcone, vasi di fiori o coperture di edifici e di evitare i luoghi esposti. Gli automobilisti devono essere preparati ad affrontare forti venti trasversali, soprattutto sui ponti e sui tratti di strada aperti.

La depressione temporalesca si indebolirà gradualmente a partire da venerdì, ma rimarrà ventosa in gran parte del Paese.

I meteorologi prevedono che le temperature rimarranno ben al di sotto della media stagionale per diversi giorni e che le prime nevicate fino a quote medie inaugureranno finalmente l'autunno.

