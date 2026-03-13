Susanne Wille presenta i nuovi membri della direzione generale della SSR. Tra loro non ci sono donne. Al centro, il nuovo direttore della SRF Ruedi Elsener e il presidente del Consiglio di amministrazione Jean-Michel Cina. Keystone

La SSR ha voluto dare una dimostrazione di rinnovamento con il suo nuovo gruppo dirigente e ha suscitato un dibattito sulla parità di genere. Il fatto che nessuna donna sia stata nominata nel Comitato direttivo sotto la guida di Susanne Wille è stato oggetto di pesanti critiche interne.

Stefan Michel Stefan Michel

Hai fretta? blue News riassume per te La SSR sta effettuando nuove nomine nel suo Comitato direttivo. Ma tutti e tre i nuovi membri della Direzione generale sono uomini, mentre l'unica donna, oltre alla direttrice generale Susanne Wille, lascia.

Secondo i dipendenti della SRF, questo ha provocato irritazione e indignazione interna, soprattutto perché la capa della SSR ha sottolineato allo stesso tempo che la promozione delle donne dovrebbe avvenire maggiormente ai livelli dirigenziali inferiori.

È stata criticata anche la presentazione di una quota del 25% di donne nel Comitato direttivo, perché questo risultato si ottiene solo se si includono funzioni come le risorse umane e la comunicazione, che formalmente appartengono solo all'organo allargato. Mostra di più

Dopo il sonoro «no» all'iniziativa «200 franchi bastano!», la SSR ha smesso ben presto di festeggiare. La direttrice generale Susanne Wille voleva lanciare un altro messaggio positivo con la nuova nomina del Comitato direttivo, ma non è andata proprio come sperava.

Questo perché tutti e tre i nuovi membri sono uomini. L'unica donna oltre a Wille, la direttrice di Swissinfo Larissa Bieler, lascerà la società svizzera di radiotelevisione alla fine di marzo. Questo significa che, a parte la direttrice generale, a capo dell'azienda ci saranno solo uomini.

I dipendenti della SRF hanno potuto assistere online alla presentazione dei nuovi membri. Uno di loro ha dichiarato a blue News: «La reazione del personale è stata un misto di irritazione, stupore e indignazione». Un altro conferma e aggiunge «sconvolto» tra le reazioni.

La prima fonte ha poi aggiunto che i dirigenti di livello inferiore erano particolarmente irritati. In una funzione dirigenziale, si ha la responsabilità di promuovere le donne e questo è chiaramente comunicato e richiesto dall'alto: «E la capa al vertice riempie tutte le posizioni con uomini!».

«Promuovere le donne a un livello inferiore»

Durante la presentazione, alla quale erano invitati tutti i dipendenti della SSR, le domande potevano essere poste solo via e-mail. Non è stato quindi possibile avviare una discussione.

Wille ha sollevato l'argomento solo una volta. La sua risposta non ha risollevato l'umore: «Sono state assunte le persone migliori». La direttrice ha aggiunto che ora è necessario promuovere un maggior numero di donne ai livelli inferiori della gerarchia.

La stessa fonte è tra gli indignati: «Sulla falsariga di: ora voi [i livelli dirigenziali inferiori] dovete occuparvi di promuovere le donne! E lei nel frattempo riempie tutte le posizioni con uomini».

In seguito la discussione tra i dipendenti nei corridoi è stata ancora più intensa. «Il tenore era: ora abbiamo una donna al vertice e assume personale peggio di qualsiasi uomo».

Wille ha suscitato ulteriore disappunto con l'affermazione che la percentuale di donne nel Comitato direttivo era del 25%. Ma questo è vero solo se si includono le responsabili delle risorse umane e della comunicazione, che sono membri dell'organo allargato.

Giochini matematici per le «quote rosa»

Anche in questo caso, per gli impiegati, si tratta di un atteggiamento tipico, per cui le donne vengono incluse solo quando sono necessarie per motivi di immagine, vale a dire per le «quote rosa».

Ciononostante non fanno parte del team dirigenziale. Inoltre sono «completamente stereotipate e responsabili di settori soft come le risorse umane e la comunicazione». Per tutti gli altri compiti alla SSR vengono assunti uomini.

Interpellato da blue News, l'ufficio stampa dell'azienda radiotelevisiva ha ribadito che la quota di donne è del 25%: «È il minimo, e chiaramente abbiamo ancora molta strada da fare. Costruiremo altri profili forti a livello dirigenziale al di sotto del Comitato direttivo, che potremo far entrare in quest'ultimo al momento giusto».

In vista miglioramenti?

L'ufficio stampa ha anche confermato che i responsabili delle risorse umane e della comunicazione integrata e public affairs continueranno a far parte dell'organo allargato. Sono responsabili, mentre i responsabili di SRF, RSI e RTR e delle divisioni forniture, operazioni e finanze sono direttori.

E la SSR promette miglioramenti: «Il Comitato direttivo rimarrà in uno stato di evoluzione e ci saranno altre nomine al suo interno. La prossima è già in cantiere con la successione della direzione di RTR».

La nuova persona al timone della radiotelevisione retoromanza dovrà convivere con il fatto che la prima cosa che sarà guardata è il genere di appartenenza.