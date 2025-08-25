La pagine Facebook «Mia Moglie» è stata nel frattempo chiusa. Facebook

La scorsa settimana è esplosa sui media italiani la notizia in merito alla pagina Facebook «Mia Moglie», gruppo pubblico che contava oltre 32'000 iscritti, in cui venivano condivise foto intime di donne senza il loro consenso. La denuncia è arrivata da Federica, un'infermeria toscana di 35 anni: «L'ho fatto per coscienza civica personale», ha dichiarato al «Corriere della Sera».

La notizia, per chi se la fosse persa, è esplosa sui media italiani la scorsa settimana: la pagina Facebook «Mia Moglie» era un gruppo pubblico con oltre 32'000 iscritti, dove molti uomini condividevano foto intime delle loro (presunte) mogli.

Come si legge sulla maggior parte delle testate, le immagini sono palesemente condivise senza consenso. Alcune potrebbero essere anche state generate con l'intelligenza artificiale.

Ma oltre alla totale violazione delle privacy, a sconvolgere l'opinione pubblica è l'intento della pagina: gli uomini cercavano apprezzamenti sulle loro compagne, generando commenti osceni, violenti e che incitavano anche allo stupro.

Chi condivideva spesso si nascondeva dietro all'anonimato, ma altrettanto spesso non si preoccupava nemmeno di postare col proprio nome e cognome ben visibile. Il gruppo, essendo pubblico, era liberamente accessibile.

Nel frattempo la pagina è stata chiusa grazie alla denuncia alla Polizia Postale. Purtroppo si è presumibilmente spostata in forma privata sempre su Facebook, ma anche su altre piattaforme.

«L’ho fatto per coscienza civica personale»

La denuncia è arrivata da Federica, un'infermiera toscana di 35 anni, che nella sua «piccola» scoperta ha innescato un cambiamento significativo.

«Chiariamo una cosa, per favore. Al centro dev’esserci il problema, non io. Non cerco visibilità. Quello che ho fatto l’ho fatto per coscienza civica personale», ha dichiarato in un'intervista al «Corriere della Sera».

La scoperta è avvenuta per caso, quando una foto del «seno di una donna in primo piano» è apparsa sul suo profilo in «una pagina aperta a tutti». L'immagine era accompagnata da commenti volgari e, come racconta al giornale, Federica ha deciso di scrivere a Facebook.

«Non ho avuto riscontri, ma ho detto alle mie amiche di segnalarla anche loro, così ho scoperto che un'amica l’aveva già segnalata e Facebook le aveva risposto: non c'era nessuna violazione delle loro linee guida», ha spiegato al quotidiano.

Una questione di consenso

Federica ha quindi segnalato il caso alla Polizia Postale, che inizialmente non le ha dato riscontro, e quindi si è rivolta alla scrittrice Carolina Capria, che ha amplificato la segnalazione: «Il giorno dopo il caso è letteralmente esploso».

«Su questi argomenti è difficile sfondare il muro dell’omertà. Si tende a sminuire tutto, a far passare la teoria che è solo un gioco innocente», ha sottolineato al giornale la 35enne.

Per Federica infatti l'aspetto più importante di questa storia è la questione del consenso: «Se un uomo dà in pasto al mondo del web la foto intima di sua moglie senza chiederle il permesso ha un problema con il concetto di consenso, e mi pare che non sia un problema di poco conto».

Nonostante l'attenzione mediatica, la donna preferisce rimanere anonima, concentrandosi sul problema culturale: «Non si parla di uomini malati, si parla di uomini che non hanno consapevolezza del disvalore delle loro azioni».

La cartella di Dropbox piena di foto di nudo

Giova ricordare che nel 2016 anche alle nostre latitudini un caso simile aveva scioccato l'opinione pubblica: le foto private, in costume ma anche di nudo, di decine di ragazze ticinesi, riconoscibili con nome e cognome, erano state raccolte su una cartella Dropbox.

Questa, opera probabilmente di un gruppo di ragazzini, veniva condivisa tramite un link che circolava via WhatsApp. La denuncia alle forze dell'ordine era arrivata dal portale Ticinonline.

