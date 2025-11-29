  1. Clienti privati
Ecco dove si trova La famiglia del bosco ha trovato una nuova sistemazione grazie alla generosità di un ristoratore

ai-scrape

29.11.2025 - 20:57

La famiglia che viveva nel bosco in Abruzzo
La famiglia che viveva nel bosco in Abruzzo
IMAGO/Italy Photo Press

Il papà Nathan Trevallion ha espresso gratitudine per il supporto ricevuto mentre si prepara a trasferirsi nella nuova abitazione offerta gratuitamente da un ristoratore di Ortona.

Sara Matasci

29.11.2025, 20:57

29.11.2025, 21:10

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Un ristoratore di Ortona (in provincia di Chieti) ha offerto a titolo gratuito alla famiglia che viveva nel bosco in Abruzzo, a cui son stati portati via i tre figli, un posto sicuro dove trasferirsi.
  • Il papà Nathan Trevallion ha espresso tutta la sua gratitudine verso l'uomo e a chi ha reso possibile tutto questo.
  • La nuova abitazione si trova nel bosco di Palmoli, proprio vicino alla masseria dove viveva la famiglia.
Mostra di più

Sembra finalmente aver trovato un lieto fine la storia della famiglia australiana che viveva in un bosco in Abruzzo, finché i tre figli non son stati portati via dai servizi sociali a causa dello stile di vita davvero alternativo dei genitori.

Armando Carusi, un ristoratore di Ortona (in provincia di Chieti), ha infatti offerto a titolo gratuito, ai cinque membri della famiglia, un posto sicuro dove trasferirsi tutti insieme: una sua casa vacanze.

Il papà Nathan Trevallion ha espresso tutta la sua gratitudine verso Carusi e a chi ha reso possibile tutto questo: «Grazie, grazie a tutti. Ho fiducia nei giudici, ma non ho altri commenti da fare in questo momento», ha dichiarato l'uomo, leggendo da un bigliettino.

Carusi, come riporta «Leggo», ha raccontato che Nathan era felicissimo di ricevere le chiavi del casolare, e che presto si trasferirà lì con la moglie e i bambini. «Nathan felicissimo e noi più di lui», ha detto, aggiungendo che tutto è andato per il meglio, anche se inizialmente aveva qualche dubbio.

«La Casetta di Nonna Gemma» è vicina alla casa nel bosco

La casa, conosciuta come «La Casetta di Nonna Gemma», si trova nel bosco di Palmoli, proprio vicino alla masseria dove viveva la famiglia. È una residenza autonoma con due ampie stanze, un camino in ogni ambiente, un bagno a secco e un pozzo all'esterno. L'ambiente è incontaminato, con una fonte naturale e una sorgente.

La struttura è solitamente affittata come casa vacanze e costa circa 100 euro a notte, secondo una simulazione su Airbnb. La casetta ha ricevuto tre recensioni da 5 stelle, e le prime date disponibili per la prenotazione sono ad aprile.

Alcuni sospettano che l'offerta generosa di Carusi possa essere una trovata pubblicitaria, un dubbio che si è diffuso sui social. Nonostante le speculazioni, la famiglia di Nathan si prepara a trasferirsi nella nuova casa, un passo importante per loro. 

