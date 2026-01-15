La famiglia della cameriera morta a Crans-Montana lancia gravi accuse ai proprietari del bar

La Svizzera in lutto: una giornata per ricordare Si è svolta venerdì pomeriggio a Martigny la cerimonia di commemorazione per le vittime dell'incendio di Crans-Montana. 09.01.2026

Dopo l'incendio mortale nel bar Le Constellation di Crans-Montana, prende la parola l'avvocata della famiglia della «ragazza col casco», una dipendente morta nel rogo. La legale contesta la versione fornita dai proprietari, Jacques e Jessica Moretti, denunciando violazioni e gravi contraddizioni.

A due settimane dal devastante incendio del bar Le Constellation di Crans-Montana, la famiglia di una delle vittime lancia gravi accuse. L'avvocata dei parenti della cameriera Cyane P. (24 anni), morta nel rogo, critica aspramente la rappresentazione pubblica dei proprietari.

Parlando all'emittente francese BFMTV, l'avvocata Sophie Haenni ha dichiarato che la famiglia è rimasta «profondamente scioccata» e ha provato impotenza, ingiustizia e rabbia.

I parenti sono rimasti particolarmente turbati dalla reazione di Jessica Moretti, co-gerente del locale.

Dopo essere stata interrogata dalla procura vallesana, la donna si è scusata pubblicamente e ha espresso la sua solidarietà alle vittime. Ma secondo la legale, queste parole non sono state «ben accolte» dalla famiglia.

I parenti si sono offesi perché le dichiarazioni non corrispondevano al comportamento che hanno avuto la notte dell'incendio, ha detto Haenni. Ma l'avvocata non è voluta entrare in ulteriori dettagli.

Nessun rapporto «stretto e familiare»

Inoltre, Jessica Moretti e suo marito Jacques avevano parlato di un «rapporto stretto, quasi familiare» con Cyane durante il loro interrogatorio. Questo resoconto non è supportato dai documenti, afferma l'avvocata. Non c'era una particolare familiarità tra la giovane donna e gli operatori.

Haenni cita come esempio gli scambi scritti. Le parti erano in rapporti amichevoli e i messaggi erano principalmente legati al lavoro. «Si trattava soprattutto di istruzioni».

Stando alla legale, un altro elemento che contrasta con la vicinanza descritta è una procedura di diritto del lavoro. Prima della sua morte, Cyane aveva contattato l'ufficio competente per richiedere un contratto di lavoro, oltre a referenze salariali e lavorative.

La famiglia ha ora deciso di intraprendere la lunga via legale. Sono «pronti a combattere», dice Haenni. L'obiettivo non è solo quello di risolvere il reato penale, ma anche di garantire che in futuro le norme di sicurezza vengano rispettate in modo costante, affinché una simile tragedia non si ripeta.