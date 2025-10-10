La famiglia Xhaka fa sgomberare il giardino di una villa storica di Liestal

La maggior parte della proprietà in Holderstöckliweg a Liestal è stata sgomberata. Immagine: Google Maps

Un giardino simile a un parco nel quartiere delle ville storiche di Liestal è scomparso. Il sito è stato completamente sgomberato alla fine di settembre, come riporta l'«Aargauer Zeitung». La proprietà appartiene alla famiglia del capitano della Nazionale Granit Xhaka.

Tobias Benz Tobias Benz

Hai fretta? blue News riassume per te La Generation Immobilien AG della famiglia Xhaka sta quasi del tutto sgomberando il giardino di una villa storica di Liestal, simile a un parco.

C'è preoccupazione nella città e nel cantone, poiché il quartiere è elencato nell'inventario federale degli edifici degni di protezione.

La città di Liestal ha bloccato l'abbattimento di ulteriori alberi e sta ora chiarendo se lo sgombero sia stato autorizzato.

I proprietari spiegano la rapidità dell'azione con dei problemi di sicurezza. Mostra di più

Come riportato dall'«Aargauer Zeitung», sono stati abbattuti numerosi alberi in un giardino simile a un parco in una proprietà privata di Liestal.

Il terreno si trova in Holderstöckliweg e appartiene a Generation Immobilien AG. I calciatori Granit e Taulant Xhaka e il loro padre Ragip fanno parte del consiglio di amministrazione della società.

Come ha dichiarato al giornale, Generation Immobilien AG intende «riqualificare con cura» la storica villa del 1915 e «creare ulteriore spazio abitativo». La radicale ristrutturazione del giardino ha però suscitato incomprensioni.

Il sorprendente sgombero è stato illegale?

Secondo quanto riportato dal giornale, il Cantone e la città sono rimasti sorpresi dall'azione radicale.

«È stato concordato con i proprietari che avrebbero consultato nuovamente il Cantone prima di qualsiasi intervento sulla casa o sul giardino», stando al dipartimento per la conservazione dei monumenti del Cantone di Basilea era già stata fissata una data.

Ma poi gli alberi sono improvvisamente spariti. Il comportamento non corrisponde al senso e allo spirito di un ambiente degno di protezione, afferma la soprintendenza ai monumenti.

La città di Liestal non prevede alcuna protezione specifica per gli alberi, ma il quartiere con le sue ville è inserito dal 2003 nell'inventario federale degli edifici di valore storico da proteggere. Inoltre, è segnalato con il massimo obiettivo di conservazione, il che significa che la struttura degli spazi aperti deve essere preservata.

L'intervento sta ora causando malumore sia a livello locale che cantonale, scrive il giornale in questione. Per il momento, l'abbattimento di altre piante è stato interrotto. È in corso un'indagine per stabilire se il disboscamento sia stato o meno autorizzato.

«Rischio troppo alto»

Generation Immobilien AG giustifica il suo rapido intervento con dei problemi di sicurezza. È stata effettuata un'analisi del patrimonio arboreo ed è stato concluso che gran parte della vegetazione era in cattive condizioni dopo anni di cure inadeguate.

La proprietà non era abitata da circa due anni.

Dopo le forti tempeste di fine agosto 2025, secondo i proprietari «il rischio per la sicurezza delle persone e degli edifici non era più accettabile».