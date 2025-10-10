  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Le autorità intervengono La famiglia Xhaka fa sgomberare il giardino di una villa storica di Liestal

Tobias Benz

10.10.2025

La maggior parte della proprietà in Holderstöckliweg a Liestal è stata sgomberata.
La maggior parte della proprietà in Holderstöckliweg a Liestal è stata sgomberata.
Immagine: Google Maps

Un giardino simile a un parco nel quartiere delle ville storiche di Liestal è scomparso. Il sito è stato completamente sgomberato alla fine di settembre, come riporta l'«Aargauer Zeitung». La proprietà appartiene alla famiglia del capitano della Nazionale Granit Xhaka.

Tobias Benz

10.10.2025, 15:36

Hai fretta? blue News riassume per te

  • La Generation Immobilien AG della famiglia Xhaka sta quasi del tutto sgomberando il giardino di una villa storica di Liestal, simile a un parco.
  • C'è preoccupazione nella città e nel cantone, poiché il quartiere è elencato nell'inventario federale degli edifici degni di protezione.
  • La città di Liestal ha bloccato l'abbattimento di ulteriori alberi e sta ora chiarendo se lo sgombero sia stato autorizzato.
  • I proprietari spiegano la rapidità dell'azione con dei problemi di sicurezza.
Mostra di più

Come riportato dall'«Aargauer Zeitung», sono stati abbattuti numerosi alberi in un giardino simile a un parco in una proprietà privata di Liestal.

Il terreno si trova in Holderstöckliweg e appartiene a Generation Immobilien AG. I calciatori Granit e Taulant Xhaka e il loro padre Ragip fanno parte del consiglio di amministrazione della società.

Come ha dichiarato al giornale, Generation Immobilien AG intende «riqualificare con cura» la storica villa del 1915 e «creare ulteriore spazio abitativo». La radicale ristrutturazione del giardino ha però suscitato incomprensioni.

Il sorprendente sgombero è stato illegale?

Secondo quanto riportato dal giornale, il Cantone e la città sono rimasti sorpresi dall'azione radicale.

«È stato concordato con i proprietari che avrebbero consultato nuovamente il Cantone prima di qualsiasi intervento sulla casa o sul giardino», stando al dipartimento per la conservazione dei monumenti del Cantone di Basilea era già stata fissata una data.

Ma poi gli alberi sono improvvisamente spariti. Il comportamento non corrisponde al senso e allo spirito di un ambiente degno di protezione, afferma la soprintendenza ai monumenti.

La città di Liestal non prevede alcuna protezione specifica per gli alberi, ma il quartiere con le sue ville è inserito dal 2003 nell'inventario federale degli edifici di valore storico da proteggere. Inoltre, è segnalato con il massimo obiettivo di conservazione, il che significa che la struttura degli spazi aperti deve essere preservata.

L'intervento sta ora causando malumore sia a livello locale che cantonale, scrive il giornale in questione. Per il momento, l'abbattimento di altre piante è stato interrotto. È in corso un'indagine per stabilire se il disboscamento sia stato o meno autorizzato.

«Rischio troppo alto»

Generation Immobilien AG giustifica il suo rapido intervento con dei problemi di sicurezza. È stata effettuata un'analisi del patrimonio arboreo ed è stato concluso che gran parte della vegetazione era in cattive condizioni dopo anni di cure inadeguate.

La proprietà non era abitata da circa due anni.

Dopo le forti tempeste di fine agosto 2025, secondo i proprietari «il rischio per la sicurezza delle persone e degli edifici non era più accettabile».

I più letti

Trump ripesca l'«Insurrection Act», una legge del 18° secolo che ora fa paura. Ecco di cosa si tratta
Emanuele Filiberto sfida lo Stato: vuole i gioielli della Corona. Ecco di cosa si tratta
Morte di Paolo Sottocorona, sui social spuntano teorie novax. Mentana: «Avvoltoi»
Ecco quello che in Svizzera è vietato fare al volante, potrebbe costarvi caro
La famiglia Xhaka fa sgomberare il giardino di una villa storica di Liestal

Altre notizie

Ecco il video della conversazione. Vuole togliersi la vita, ma il carabiniere la salva: «Non sei sola»

Ecco il video della conversazioneVuole togliersi la vita, ma il carabiniere la salva: «Non sei sola»

Arte. L'universo infinito di Yayoi Kusama fa tappa alla Fondation Beyeler

ArteL'universo infinito di Yayoi Kusama fa tappa alla Fondation Beyeler

Incidente. Investita dal tram a Zurigo, morta una donna

IncidenteInvestita dal tram a Zurigo, morta una donna