L'inaugurazione del progetto di cooperazione universitaria Marscape Keystone

Un'area di addestramento che simula il pianeta Marte è stata inaugurata alla Scuola universitaria professionale della Svizzera nordoccidentale (FHNW) a Brugg (AG). È qui che un rover sviluppato dagli studenti, chiamato «Hufi», sarà testato e perfezionato in futuro.

Il pianeta rosso, come viene comunemente chiamato, è stato riprodotto in modo realistico nel campus Brugg-Windisch della FHNW, utilizzando arenaria rossa locale e ghiaia appositamente selezionata. «Hufi» sarà ora in grado di effettuare esercizi di navigazione, hanno dichiarato i responsabili alla stampa.

Il rover per Marte si è aggiudicato il primo posto nell'European Rover Challenge (ERC) dello scorso anno. Anche quest'anno gareggerà contro altri robot in questa competizione europea. È in grado di navigare autonomamente e di prelevare campioni precisi.

Il nuovo campo di addestramento è stato sviluppato dagli studenti di architettura del paesaggio dell'Università di Scienze Applicate della Svizzera Orientale di Rapperswil (SG). L'installazione è stata costruita da apprendisti orticoltori. È costata 160'000 franchi.