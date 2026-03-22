Jazmin Grace Grimaldi, figlia maggiore del principe Alberto, è stata a lungo messa in ombra dalla famiglia reale monegasca in quanto figlia illegittima. Immagine: imago images / PanoramiC

Jazmin Grace Grimaldi è diventata famosa come figlia illegittima del principe Alberto II di Monaco. Ora la 34enne pubblica il suo primo singolo. La musica le ricorda che non deve scusarsi per la sua esistenza.

Bruno Bötschi Bruno Bötschi

Hai fretta? blue News riassume per te Per anni Jazmin Grace Grimaldi è stata conosciuta soprattutto come la figlia del principe Alberto II di Monaco. Pochi sapevano che da bambina cantava e recitava.

Ora la 34enne canta la storia della sua vita nel suo primo singolo intitolato «Cup of Tea». Lo fa in inglese e in francese.

Jazmin Grace non è il primo membro della famiglia reale monegasca a cimentarsi nel canto. La canzone «Ouragan» della zia, Principessa Stéphanie, ha raggiunto la vetta delle classifiche francesi nel 1986. Mostra di più

Jazmin Grace Grimaldi, la figlia maggiore del Principe Alberto II, ha vissuto a lungo all'ombra della famiglia reale monegasca come figlia illegittima.

Ora la 34enne canta la storia della sua vita nel suo primo singolo intitolato «Cup of Tea». Lo fa in inglese e francese, una combinazione che riflette la sua vita tra gli Stati Uniti e Monaco.

«Cup of Tea» è una canzone d'amore, che per lei ha anche un significato personale: «Per anni ho cercato di inserirmi in ambienti che non mi capivano veramente», dice in un'intervista alla rivista statunitense «People».

«Spesso sono stata costretta a entrare in immagini esterne preconcette. In seguito, ho dovuto esplorare un po' alla volta, per trovare me stessa e scoprire la mia identità, aggiunge.

Il nome è un riferimento alla sua famosa nonna

La mamma di Jazmin Grace Grimaldi è l'agente immobiliare Tamara Rotolo, che ebbe un flirt con il principe Alberto nel 1991.

Nove mesi dopo, nel marzo 1992, Jazmin Grace è nata nella città californiana di Palm Springs. Il secondo nome è un riferimento alla famosa nonna, l'icona hollywoodiana Grace Kelly, divenuta poi principessa Gracia Patricia di Monaco.

La nativa di Palm Springs incontrò il suo padre biologico per la prima volta all'età di undici anni. Ne passarono altri tre prima che il principe Alberto la riconoscesse ufficialmente come sua figlia, e solo dopo che la madre aveva intentato una causa di paternità.

«Scrivere canzoni è la mia terapia»

Quando Jazmin Grace ha annunciato per la prima volta il suo singolo «Cup of Tea» su Instagram tre settimane fa, ha osservato: «Alcuni dicono che ho vissuto 'Suddenly Princess' (Improvvisamente principessa, in italiano) nella realtà. Ma non è questa la mia storia».

La musica le ricorda sempre che non deve scusarsi per la sua esistenza.

L'artista sta attualmente lavorando al suo primo album. Nel comunicato stampa di «Cup of Tea» si legge: «Trovare la mia voce mi ha dato un immenso potere. Scrivere canzoni è sempre stata la mia terapia, il mio rifugio, il mio ritorno a me stessa».

Anche la principessa Stephanie si è cimentata nel canto

La figlia del principe Alberto II non è il primo membro della famiglia Grimaldi a cimentarsi nel canto. Anche la zia Stephanie lo fece, lanciandosi nel 1986, quando pubblicò il suo album di debutto «Besoin», che vendette oltre 1,5 milioni di copie.

Il primo singolo, «Ouragan», fu pubblicato anche in inglese con il titolo «Irresistible». La canzone rimase in testa alle classifiche francesi per quasi tre mesi.

Anche in Svizzera, Germania e in molti altri Paesi del mondo la canzone raggiunse la vetta delle classifiche. Un successo che non ebbe tanto a che fare con le qualità vocali della principessa, quanto piuttosto con il suo fattore di celebrità reale.

Anche «One Love to Give», il secondo singolo pubblicato, entrò nella top ten in alcuni luoghi. Quando il suo secondo tour fallì alla fine degli anni '80, la principessa pose fine alla sua avventura nell'industria musicale. Almeno temporaneamente.

Nel 1991 pubblicò il suo secondo album «Stephanie». Il successo fu modesto.

Padre e figlia appaiono sui tappeti rossi

In un'intervista alla rivista statunitense «Harper's Bazaar », Jazmin Grace ha descritto il suo attuale rapporto con il padre biologico Alberto come «molto stretto». In lui, ha detto, ha trovato la persona che le mancava da anni.

E Alberto non la nasconde più: il duo padre-figlia appare sui tappeti rossi, Jazmin carica foto di loro insieme su Instagram, talvolta anche insieme al fratellastro Alexandre Grimaldi, figlio illegittimo del principe nato dalla sua relazione con l'assistente di volo Nicole Coste.

In quanto a figli illegittimi, Jazmin e Alexandre non hanno alcun titolo o incarico ufficiale all'interno della famiglia principesca. Secondo la legge monegasca, però, hanno diritto a una parte della grande fortuna dei Grimaldi.