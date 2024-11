La figlia trans di Musk lascerà gli Stati Uniti, ecco perché

La figlia trans di Elon Musk, che ha tagliato i ponti col padre, vuole lasciare gli Stati Uniti. Keystone

Vivian Jenna Wilson, la figlia transgender di Elon Musk, non vede un futuro negli Stati Uniti ed è pronta a lasciare il paese dopo la vittoria di Donald Trump.

Lo ha annunciato lei stessa su Threads, la piattaforma di Meta, dopo l'esito del voto che porterà il super-alleato di suo padre alla Casa Bianca.

«Ci penso da un po' e i risultati delle elezioni me lo hanno confermato. Non vedo il mio futuro negli Stati Uniti», ha detto Vivian, che ha 20 anni e ha rotto i ponti con Elon.

«Anche se Trump resterà al potere per solo quattro anni, anche se le leggi anti-trans magicamente non si materializzeranno, la gente che ha votato per lui sarà sempre lì».

Nel 2022 Vivian ha presentato una richiesta allo stato di California per cambiare il cognome, dichiarando in tribunale che non desidera «essere collegata col mio padre biologico in qualsiasi modo o forma».

