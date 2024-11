Alla Fontana di Trevi, circondata da una rete a causa dell'inizio dei lavori di manutenzione, è stata installata una vasca rettangolare per permettere ai turisti il tradizionale lancio delle monete. IMAGO/NurPhoto

A Roma la Fontana di Trevi è stata completamente svuotata dall'acqua per consentire i lavori di restauro che dovrebbero concludersi entro la fine dell'anno. E mentre si aspetta l'arrivo della passerella, per il tradizionale lancio della monetina è stata installata... una vasca.

amo Alessia Moneghini

Hai fretta? blue News riassume per te A ottobre sono iniziati i lavori di restauro della Fontana di Trevi che, per l'occasione, è stata completamente svuotata e recintata.

Al suo posto è stata installata una vasca per permettere ai turisti il tradizionale lancio della monetina.

Sui social media l'opinione si divide tra chi non apprezza lo stratagemma della Sovrintendenza Capitolina, e chi invece lo giudica sensato.

A lavori ultimati il monumento sarà accessibile tramite una passerella, su prenotazione e a numero chiuso, alla cifra simbolica di 1 euro. Mostra di più

Che spesso la Città Eterna sia il teatro di meravigliose stranezze non è un mistero, ma perfino i romani si sono stupiti quando hanno visto questo spettacolo.

Il 7 ottobre sono iniziati i lavori di restauro della Fontana di Trevi. Per permettere la manutenzione straordinaria, come riporta l'«ANSA», lo storico monumento è stato recintato con dei pannelli trasparenti e completamente svuotato dall'acqua.

Fino a qua tutto nella norma. Se non fosse per il non poco marginale dettaglio che per permettere il tradizionale lancio delle monetine ai turisti è stata installata una vasca a ridosso della recinzione del cantiere.

La reazione ironica, ma anche contrariata, dei social media non è mancata: «Ma cosa è sto schifo», scrive un utente su un post della pagina «Welcome to Favelas». C'è anche però chi pensa che non sia stata una cattiva idea preservare il rito turistico romano.

Una passerella a numero chiuso con un ticket «simbolico»

Come scrive l'ANSA, la ristrutturazione – opera della Sovrintendenza Capitolina e finanziata con le risorse «Caput Mundi» – dovrebbe terminare entro la fine di quest'anno.

Inoltre sarà installata una passerella che permetterà ai visitatori di osservare il monumento dall'alto e consentirà al tempo stesso di controllare meglio il flusso nell'area. Questa sarà accessibile su prenotazione e a numero chiuso.

Infatti come tante altre città italiane, anche Roma è afflitta dal problema dell'overtourism. Per questa ragione sia il sindaco Roberto Gualtieri che l'assessore al turismo Alessandro Onorato hanno proposto la limitazione dell'accesso all'attrazione.

I viaggiatori potranno visitare la storica fontana prenotando online e pagando la cifra simbolica di 1 euro. I romani non pagheranno, ma si continuerà a godere gratuitamente della bellezza del monumento... almeno da lontano.