  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Diversi appuntamenti La Francia riaccende la memoria di André Malraux

SDA

14.11.2025 - 14:10

Al centro della foto d'archivio l'ex ministro della difesa francese Andre Malraux
Al centro della foto d'archivio l'ex ministro della difesa francese Andre Malraux
Keystone

È stato uno dei più grandi intellettuali di Francia del secolo scorso, politico, scrittore, pensatore, critico d'arte, resistente nonché primo ministro della Cultura a Parigi.

Keystone-SDA

14.11.2025, 14:10

14.11.2025, 14:18

La Francia celebrerà nel 2026 la figura di André Malraux, a 50 anni dalla morte e a 30 anni dal solenne ingresso delle sue spoglie al Panthéon.

Posta sotto al patrocinio del presidente, Emmanuel Macron, la rassegna «2026, Année Malraux», ambisce ad essere una celebrazione nazionale ed interazionale, dedicata a questa figura emblematica della cultura francese ed europea, morto il 23 novembre 1976. «Il suo pensiero e lazione continuano ad ispirare la nostra epoca», si legge in una nota diffusa dalla ministra della Cultura, Rachida Dati.

Tra gli appuntamenti previsti il prossimo anno in omaggio all'autore di «La condition humaine» (Prix Goncourt, 1933), la mostra «Malraux et l'art moderne – De Degas à Zao Wou-ki « al Musée d'art moderne di Le Havre, la ristampa delle sue opere per vari editori, e a New York il Festival «Malraux et l'engagement».

Molto presto, Malraux sostenne il fondamentale ruolo dell'arte nel destino dell'umanità. Ministro degli Affari culturali del generale Charles de Gaulle – un ministero per lui creato nel 1959 – egli pose le basi di una politica culturale inedita: tutelare il patrimonio, sostenere la creatività e rendere la cultura accessibile a tutti. Un pensiero che ispirò ben oltre i confini nazionali.

Per Malraux, «la cultura rappresentava prima di tutto una ricerca di dignità e di trascendenza, al centro dell'esperienza umana», sintetizza il ministero della Cultura di Parigi, che ambisce a «ravvivare il pensiero e la visione di un uomo per cui l'arte e la cultura permangono un vettore di unità, emancipazione e umanità. Appuntamento nel 2026.

I più letti

Gianni Rivera spiega perché l'Italia non è più una big e chi è l'unico in Serie A che lo fa ancora sognare
L'Euro crolla al minimo storico sul franco, ecco il tasso di cambio
Ecco cosa c'è da sapere finora sull'accordo per i dazi tra Berna e Trump
Trovato un accordo sui dazi tra gli USA e la Svizzera
Super-truffa degli SMS: ecco come una rete cinese ruba soldi in tutto il mondo

Altre notizie

Francia. Un uomo armato di coltello neutralizzato in stazione Parigi

FranciaUn uomo armato di coltello neutralizzato in stazione Parigi

Sciopero. Ennesima protesta degli operai a Zurigo

ScioperoEnnesima protesta degli operai a Zurigo

L'indagine dell'UST. Ecco come il Covid ha cambiato le attività nel tempo libero degli svizzeri

L'indagine dell'USTEcco come il Covid ha cambiato le attività nel tempo libero degli svizzeri