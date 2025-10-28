La giornalista Francesca Barra ha denunciato un sito web che utilizza l'IA per creare immagini di donne famose italiane nude (foto d'archivio). IMAGO/ZUMA Press

Dopo il gruppo «Mia moglie» e la piattaforma Phica.ue in Italia spunta un altro sito sessista. Si chiama «Social media girls» e utilizza l'intelligenza artificiale per «spogliare» conduttrici, cantanti, attrici e politiche.

Keystone-SDA SDA

L'allarme è scattato dalla denuncia sulle reti sociali di una delle vittime, la giornalista Francesca Barra, e la polizia postale sta avviando accertamenti sulla natura dei contenuti messi in rete.

Chi entra nel forum trova un'apposita categoria AI undress anybody (l'intelligenza artificiale spoglia chiunque) e c'è una sezione dedicata ai personaggi famosi con una carrellata di foto di volti noti dello spettacolo, della politica, cantanti e influencer.

Quarantasei pagine in cui si susseguono decine di scatti in studi televisivi, al mare o anche allo stadio in cui le protagoniste – grazie all'intelligenza artificiale (IA) – appaiono completamente nude. Immagini corredate anche da una serie di commenti.

Da Chiara Ferragni a Michelle Hunziker

Ci sono foto di Chiara Ferragni, Benedetta Parodi, Federica Nargi, Andrea Delogu, Caterina Balivo, Diletta Leotta, Selvaggia Lucarelli, Sophia Loren, Angelina Mango, Elisabetta Canalis, Arisa, Michelle Hunziker come anche di Maria Elena Boschi e Cristina D'Avena.

Alcune sono state postate di recente, altre un anno fa e qualcuna è stata nel frattempo rimossa. Per l'iscrizione al forum non ci sono controlli, basta autodichiararsi maggiorenni.

«Sono oltre 50 le italiane note del sito con nudi realizzati con IA», dice Selvaggia Lucarelli, tra le donne comparse sulla piattaforma, che ricorda sulla sua pagina ufficiale Instagram: «È tutto su un forum che ospita oltre sette milioni di utenti, con decine di migliaia di iscritti attivi ventiquattro ore su ventiquattro».

Per Lucarelli pubblicare il nome del sito è «un errore incredibile che non può che aumentare la diffusione» degli scatti e spiega: «Trattandosi di immagini realizzate con intelligenza artificiale (simili a un fotomontaggio), non mi sono sentita terribilmente turbata e, credo, neppure le altre».

«È una violenza e un abuso che marchia la dignità»

Con amarezza e allarme, invece, la giornalista e scrittrice Francesca Barra ha denunciato in un lungo messaggio di averci trovato ieri delle sue foto. «È una violenza e un abuso che marchia la dignità, la reputazione, la fiducia. Un furto dell'immagine, del corpo, della libertà di essere viste come si è, non come un algoritmo o una mente malintenzionata decide di rappresentarci». Le tecnologie, ragiona Barra, dovrebbero essere strumenti di progresso, non di sopraffazione.

E non sono mancate le reazioni della politica. Dura la senatrice di Forza Italia (centro-destra) e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli, che lo definisce «un altro, disgustoso e agghiacciante sito che usa la tecnologia per violentare le donne».

«Spogliare con l'intelligenza artificiale un volto, un corpo, una vita, senza consenso, non è intrattenimento, è uno stupro virtuale», attacca Ronzulli, aggiungendo: «Se prima ci si poteva solo indignare per tutto questo, se prima la denuncia era solo un proforma perché i responsabili la facevano franca, ora, grazie alla nostra legge che introduce il reato di deepfake pagano con il carcere fino a cinque anni. Chi violenta con un clic è un criminale, non hacker».

Sulla stessa scia le senatrici di Italia Viva (di centro) Raffaella Paita, capogruppo al Senato, e Daniela Sbrollini, capogruppo in Commissione femminicidio che parlano di «violenza inaccettabile».

Il nuovo sito è stato scoperto a un paio di mesi di distanza dallo scandalo dell'estate del gruppo Facebook «Mia moglie», dove gli utenti condividevano scatti privati senza l'autorizzazione delle dirette interessate, e del sito Phica.eu su cui venivano pubblicate foto rubate anche a personaggi famosi, corredate da commenti sessisti. La piattaforma è stata poi chiusa dalla polizia postale e il presunto gestore indagato.