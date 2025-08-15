La giovane donna ha progettato lei stessa la pietra tombale (immagine illustrativa). KEYSTONE

Una lapide a Villmergen, nel Canton Argovia, ha dovuto essere rimossa perché non era conforme alle norme locali. La figlia 18enne del defunto l'aveva progettata da sola e aveva risparmiato a lungo per realizzarla.

Redazione blue News

Hai fretta? blue News riassume per te Una giovane donna di Villmergen (AG) ha dovuto far rimuovere la lapide del padre perché era inferiore all'altezza minima prescritta di 90 centimetri.

La pietra tombale era stata progettata da lei stessa senza conoscere le norme.

Il Comune sottolinea che applicha le norme in modo coerente per garantire la parità di trattamento e un aspetto uniforme del cimitero. Mostra di più

Paris Theiler, di Villmergen, nel Canton Argovia, aveva risparmiato a lungo per avere una lapide per suo padre, morto nel 2021. L'ha progettata lei stessa con grande impegno. A quanto pare, però, invano: la lapide è stata rimossa perché non conforme alle norme del Comune, come riportato da «Tele M1».

«Quando pensate a me, non siate tristi. Anzi, parlate di me e non abbiate paura di ridere. Lasciatemi un posto tra di voi, proprio come ho fatto in vita», recita la lapide. La riprogettazione è costata complessivamente 600 franchi.

La lapide sarebbe stata troppo piccola di circa 40 centimetri. «Per me non c'era alcun problema quando si rende bella una tomba», ha detto Theiler a «Tele M1». Avrebbe capito se avessero superato i limiti, ma aveva usato solo lo spazio assegnato.

Dimensioni minime sotto il limite

Una lapide nel cimitero del villaggio argoviese deve avere un'altezza minima di 90 centimetri e quella di Theiler era alta solo 50.

L'impiegato comunale Josef Würsch ha spiegato all'emittente regionale che per l'amministrazione è importante applicare con coerenza le disposizioni del regolamento cimiteriale, nell'interesse della parità di trattamento e di un aspetto uniforme.

Paris non era a conoscenza di queste norme e ora intende far realizzare una nuova lapide. Ma dovrà risparmiare ancora.