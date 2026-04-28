Una gondola di una giostra precipita da 90 metri di altezza 27.04.2026

Momenti di pura paura al luna park «Steel Max» di Siviglia. Quattro persone, tra cui due bambini, sono rimaste leggermente ferite, dopo che un cavo si è rotto e la gondola di una giostra è caduta. Il video di un testimone oculare mostra cosa è successo.

Fabienne Berner Fabienne Berner

Hai fretta? blue News riassume per te Alla fiera di primavera di Siviglia, il cavo di un’attrazione si è spezzato.

Quattro persone sono rimaste ferite, due delle quali sono state trasportate in ospedale per accertamenti.

Le cause dell’incidente sono ancora oggetto di indagine. Mostra di più

Venerdì sera si è verificato un incidente alla tradizionale fiera di primavera di Siviglia.

Il video mostra la giostra «Steel Max» che lancia due persone in aria: pochi secondi dopo, però, un cavo si rompe e la gondola precipita da un’altezza di circa 90 metri, scatenando il panico tra i presenti.

Quattro persone sono rimaste leggermente ferite, tra cui due bambini che si trovavano sulla giostra e sono stati portati in ospedale per accertamenti. Altri due visitatori sono stati colpiti da parti cadute.

Le cause esatte dell’incidente non sono ancora note e sono attualmente oggetto di indagine da parte delle autorità.