  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Diverse persone ferite La  gondola di una giostra si schianta dopo la rottura del cavo, ecco il video shock

Fabienne Berner

28.4.2026

Una gondola di una giostra precipita da 90 metri di altezza

Una gondola di una giostra precipita da 90 metri di altezza

27.04.2026

Momenti di pura paura al luna park «Steel Max» di Siviglia. Quattro persone, tra cui due bambini, sono rimaste leggermente ferite, dopo che un cavo si è rotto e la gondola di una giostra è caduta. Il video di un testimone oculare mostra cosa è successo.

Fabienne Berner

28.04.2026, 13:41

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Alla fiera di primavera di Siviglia, il cavo di un’attrazione si è spezzato.
  • Quattro persone sono rimaste ferite, due delle quali sono state trasportate in ospedale per accertamenti.
  • Le cause dell’incidente sono ancora oggetto di indagine.
Mostra di più

Venerdì sera si è verificato un incidente alla tradizionale fiera di primavera di Siviglia.

Il video mostra la giostra «Steel Max» che lancia due persone in aria: pochi secondi dopo, però, un cavo si rompe e la gondola precipita da un’altezza di circa 90 metri, scatenando il panico tra i presenti.

Quattro persone sono rimaste leggermente ferite, tra cui due bambini che si trovavano sulla giostra e sono stati portati in ospedale per accertamenti. Altri due visitatori sono stati colpiti da parti cadute.

Le cause esatte dell’incidente non sono ancora note e sono attualmente oggetto di indagine da parte delle autorità.

I più letti

Non solo Chernobyl e Fukushima, ecco i 16 luoghi più radioattivi della Terra
Ecco chi è davvero Giulio Berruti, il nuovo amore di Michelle Hunziker
Il fallito attentato a Trump alimenta teorie complottiste selvagge: ecco le più folli
È morto Jacques Cornu, uno dei piloti elvetici di maggior successo
Lidi italiani sotto attacco: si avvicina uno stravolgimento totale

Altre notizie

Musica. Eurovision Song Contest: si cercano prime registrazioni

MusicaEurovision Song Contest: si cercano prime registrazioni

Motori. Motociclismo: morto a 72 anni Jacques Cornu

MotoriMotociclismo: morto a 72 anni Jacques Cornu

10 arresti. Zurigo: riciclaggio e truffe sentimentali per milioni di franchi

10 arrestiZurigo: riciclaggio e truffe sentimentali per milioni di franchi