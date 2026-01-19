  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Cinema «La Grazia» migliore apertura di sempre per Sorrentino

SDA

19.1.2026 - 12:21

Ottimo esordio per il film di Paolo Sorrentino. (Immagine d'archivio).
Ottimo esordio per il film di Paolo Sorrentino. (Immagine d'archivio).
Keystone

La Grazia, con 2.679.736 euro (circa 2.500.000 franchi, dati Cinetel) nel primo weekend nei cinema italiani, è la migliore apertura di sempre per un film di Paolo Sorrentino.

Keystone-SDA

19.01.2026, 12:21

19.01.2026, 12:41

In quattro giorni di programmazione, il film ha raggiunto un incasso complessivo di 2.679.736 euro (2.307.865 euro più i 371.871 delle anteprime,) entrando direttamente nella top 5 dei maggiori incassi italiani della stagione.

La Grazia, distribuito da PiperFilm, ha registrato un'alta presenza di pubblico giovane in sala (18/35 anni) confermando la capacità di Sorrentino di raggiungere un pubblico trasversale e soprattutto intergenerazionale.

Un risultato superiore anche all'esordio del precedente Parthenope, che nell'ottobre 2024 aveva debuttato con 1,9 milioni di euro.

La Grazia è un film Fremantle, prodotto da The Apartment, società del gruppo Fremantle, in associazione con Numero 10 e PiperFilm.

I più letti

«10'000 franchi per le vittime di sono una miseria», ecco da chi arriva la critica
Odermatt: «È un po' folle lanciarsi contro un muro a 110 km/h»
Inquilino viene sfrattato «per uso personale» e nell'appartamento ora ci vive... «Bob Dylan»
Kristoffersen furioso a Wengen, Nef lo punge: «Lasciamogli fare le sue piccole crisi...»
«È pazzesco»: Iten incredulo dopo Wengen. Meillard durissimo: «È stato davvero brutto»

Altre notizie

Tribunale federale. Parlamentari non devono cercare lavoro prima di nuove elezioni

Tribunale federaleParlamentari non devono cercare lavoro prima di nuove elezioni

Trasporti. FFS: via libera definitivo al «Quadruplicamento Zurigo-Winterthur»

TrasportiFFS: via libera definitivo al «Quadruplicamento Zurigo-Winterthur»

Contro il Winterthur. Tragedia a Sion: cade dagli spalti e muore durante una partita di calcio

Contro il WinterthurTragedia a Sion: cade dagli spalti e muore durante una partita di calcio