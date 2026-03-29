La guerra influisce sui viaggi degli svizzeri: ecco come pianificare le vacanze in serenità

A causa della guerra in Iran, molte destinazioni sono difficili da raggiungere. sda

La guerra in Iran sta avendo un impatto notevole sul comportamento di viaggio degli svizzeri: molti esitano a prenotare o si orientano verso destinazioni europee. Le compagnie di viaggio spiegano come organizzare subito le proprie vacanze in serenità.

Samuel Walder Samuel Walder

Hai fretta? blue News riassume per te Il conflitto in Iran sta forzando i viaggiatori svizzeri a trattenersi, soprattutto per quanto riguarda i viaggi a lungo raggio verso l'Asia e l'Oceania attraverso il Medio Oriente. Le alternative in Europa sono quindi più richieste.

Nonostante le incertezze, la voglia di viaggiare rimane alta e molti prenotano in anticipo o modificano le prenotazioni delle vacanze già esistenti.

Le agenzie raccomandano di riservare in anticipo a causa dell'aumento dei prezzi.

L'interesse per le assicurazioni di viaggio sta aumentando solo in parte, ma è necessario prestare attenzione quando si stipula una polizza. Mostra di più

La Pasqua è alle porte e le vacanze di primavera non tardano ad arrivare. Molti svizzeri viaggiano in questo periodo.

Ma, a causa della guerra, i viaggi aerei sono limitati, e i prezzi sono in continua fluttuazione e non è facile pianificare la vacanza perfetta.

Il conflitto in Iran sta infatti avendo un impatto anche sul comportamento dei viaggiatori elvetici. Gli operatori turistici segnalano una maggiore moderazione, soprattutto per quanto riguarda le vacanze a lungo raggio attraverso il Medio Oriente. Allo stesso tempo, la voglia di partire rimane alta e molti si orientano verso altre destinazioni.

Alla Dertour Suisse AG, la tendenza è chiaramente riconoscibile. «C'è una certa riluttanza a fare nuove prenotazioni, soprattutto quando si viaggia attraverso gli hub del Medio Oriente», afferma Sara Vidal, responsabile comunicazione, interpellata da blue News.

«Inoltre, molti clienti stanno passando a destinazioni in Occidente». Ma i viaggi già riservati vengono spesso modificati piuttosto che cancellati.

Una certa incertezza nel prenotare

Anche ITS Coop Travel ne risente. L'amministratore delegato Andi Restle spiega: «I Paesi interessati dal conflitto in Iran sono quelli per i quali il DFAE sconsiglia i viaggi turistici, come Oman, Qatar ed Emirati Arabi Uniti».

Anche i popolari voli di collegamento per l'Asia e l'Oceano Indiano con le compagnie aeree del Golfo Emirates, Etihad e Qatar Airways sono stati colpiti. «Siamo stati almeno in grado di offrire ai clienti alternative con altre compagnie aeree o verso altre destinazioni», afferma Restle.

E continua: «Purtroppo abbiamo dovuto registrare anche alcune cancellazioni per l'Egitto e la Turchia, anche se non ci sono motivi oggettivi per evitare di viaggiare in questi Paesi». Entrambi le regioni turistiche non sono interessate dal conflitto e sono molto lontane dalla zona calda.

Il quadro è simile per Travel Worldwide. «Attualmente c'è una certa riluttanza a prenotare. Molti clienti aspettano e osservano la situazione per il momento», afferma Peter Greber, vice direttore generale e responsabile dello sviluppo aziendale. L'incertezza porta a prendere decisioni più tardi del solito.

È comunque meglio non aspettare troppo

In questa situazione globale, ci si chiede se le vacanze debbano essere prenotate e soprattutto quando. Per quanto riguarda il momento giusto, le agenzie hanno una chiara raccomandazione.

Se avete dei piani di vacanza fissi, non dovreste aspettare troppo. «Consigliamo di prenotare presto le vacanze primaverili ed estive, perché la domanda per le destinazioni mediterranee è già molto alta e i prezzi potrebbero tendere a salire», dice Vidal.

Anche Restle sottolinea i vantaggi della riservazione anticipata: «Se non avete date flessibili, il consiglio è: prima è, meglio è». In questo modo si può beneficiare di prezzi migliori per i voli e di una maggiore scelta di hotel.

Spagna e Portogallo sono al momento particolarmente richiesti. Ma secondo Restle, c'è ancora disponibilità per le prenotazioni dell'ultimo minuto, ad esempio in Grecia, Egitto e Turchia meridionale.

Travel Worldwide sottolinea anche la possibile evoluzione: «Riteniamo che i prezzi dei voli potrebbero continuare a salire a causa dell'elevato costo della paraffina, a seconda degli sviluppi in Medio Oriente», afferma Greber.

Chiunque desideri viaggiare nei prossimi mesi dovrebbe quindi controllare ora i prezzi e la disponibilità, dato che la tendenza è quella a salire ulteriormente.

Come prenotano le vacanze gli svizzeri?

Ma qual è il vero comportamento in fase di prenotazione? Secondo un recente sondaggio dello studio AlixPartners - una società di consulenza aziendale globale - il 71% vuole spendere lo stesso denaro o di più per le vacanze.

Allo stesso tempo, molti svizzeri prestano maggiore attenzione alla sicurezza, ai prezzi chiari e alle offerte semplici. Secondo un articolo di «Nau», i pacchetti vacanza sono particolarmente popolari perché offrono sicurezza nella pianificazione.

Il comportamento è eterogeneo. Molti pianificano per tempo e prenotano con diversi mesi di anticipo, mentre altri decidono poco prima.

Secondo un recente sondaggio di settore di About Travel, le prenotazioni vengono più spesso effettuate da 60 a 90 giorni, o addirittura da 180 a 360 giorni prima del viaggio.

Una tendenza chiara c'è: la qualità sta diventando più importante della quantità. Chi viaggia vuole meno stress e più relax. «Nel 2026 i viaggiatori svizzeri non cercheranno più esperienze, ma più qualità, chiarezza e sicurezza», afferma il sondaggio di About Travel.

Cresce l'interesse per le assicurazioni, ma...

Chi ha prenotato in anticipo e ha ottenuto un buon prezzo potrebbe comunque rimanere a piedi in Svizzera. Infatti, chi non ha stipulato un'assicurazione di viaggio potrebbe ritrovarsi a pagare di più in caso di emergenza o a non ottenere il rimborso in caso di cancellazione.

L'attuale situazione mondiale porta a prestare maggiore attenzione al tema delle assicurazioni. «L'interesse per le assicurazioni di viaggio aumenta sicuramente in queste situazioni», afferma Vidal. Dertour non è in grado di dire se per ora vengono stipulate più polizze.

L'assicurazione può proteggere i viaggiatori da eventi imprevisti. «Tuttavia, è importante notare che la copertura di solito non si applica se l'evento si è già verificato prima della prenotazione», avverte Vidal. È quindi importante leggere attentamente i termini e le condizioni prima di stipulare una polizza.

«Finora non abbiamo notato un aumento massiccio di nuove polizze», afferma Greber di Travel Worldwide. Molti clienti sono già coperti.

I dati disponibili presso Coop Travel a riguardo sono limitati. «Non possiamo fare dichiarazioni in merito perché non vendiamo noi stessi le polizze assicurative, ma ci limitiamo a fare da intermediari», afferma Restle.

E aggiunge: «Ma abbiamo sempre sottolineato l'importanza delle spese di annullamento e dell'assicurazione contro gli incidenti di viaggio, che è altamente raccomandata».