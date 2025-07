Reinhold Messner ha espresso il suo shock. (immagine simbolica) KEYSTONE

L'ex atleta di punta Laura Dahlmeier è stata gravemente colpita dalla caduta di una roccia durante un'escursione in montagna sul Laila Peak. Non è ancora chiaro se sia sopravvissuta. Il cordoglio è enorme: persino la leggenda dell'alpinismo Reinhold Messner è scioccato.

La leggenda dell'alpinismo Reinhold Messner si è detto «scioccato» dal grave incidente di arrampicata che ha coinvolto l'ex biatleta Laura Dahlmeier.

L'80enne altoatesino ha dichiarato a «ntv/RTL» di sapere che «la signora Dahlmeier era diventata un'eccellente alpinista». Ma c'è «sempre un rischio residuo quando ci si avventura in queste dimensioni dell'alpinismo».

La donna ha avuto un incidente sulle montagne del Karakoram, in Pakistan. Come annunciato martedì dal suo management, la 31enne è rimasta ferita in modo grave. La due volte campionessa olimpica è stata colpita dalla caduta di una roccia.

A causa di problemi con i soccorsi, nessuno è ancora riuscito a raggiungerla e non è stato avvistato nessun segno di vita durante il sorvolo di un elicottero.

Messner ha descritto il Laila Peak, alto 6'069 metri, come una «montagna molto ripida, molto difficile da scalare». Ma tutti avrebbero confermato «che la donna è un'eccellente alpinista».

Secondo le sue informazioni, aveva anche «tutto il necessario per completare il tour in sicurezza». Ma in caso di caduta di massi o valanghe, dice Messner, la possibilità di «salvarsi è relativamente bassa. La natura è così dura».

Grande solidarietà dopo l'incidente

C'è grande solidarietà per la sorte di Dahlmeier. «Sto pensando a te Laura», ha scritto l'ex stella del biathlon Magdalena Neuner su Instagram. «È una notizia terribile e tremenda», ha invece dichiarato la campionessa olimpica di biathlon Uschi Disl alla «Bild».

Spera «che sia solo ferita e che non sia successo nulla di peggiore. È un'alpinista molto esperta e sa esattamente a cosa deve essere preparata in montagna. Ma non si può prevedere la natura quando si verifica una caduta di massi come questa. L'unica cosa che conta ora è che si sia salvata. Il mio pensiero è rivolto a lei», ha sottolineato Disl.

Dahlmeier si trovava nella regione con gli amici dalla fine di giugno e l'ultima volta aveva scalato con successo la Grande Torre di Trango (6'287 m) l'8 luglio.