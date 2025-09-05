Presto non ci sarà più acqua a Sóller. (foto d'archivio) Jonas Walzberg/dpa

L'acqua potabile sta finendo a Sóller, nel nord-ovest di Maiorca. Secondo il municipio, la fornitura durerà solo per dieci giorni. Quindi sono entrate in vigore le prime restrizioni per tutti.

La persistente siccità a Maiorca ha colpito anche una delle destinazioni turistiche più popolari dell'isola.

A Sóller, nel nord-ovest, l'acqua potabile è sufficiente solo per una decina di giorni, secondo il Consiglio comunale. Se non pioverà presto, si rischiano misure drastiche. La notizia è stata riportata dal «Mallorca Magazine».

I primi divieti sono entrati in vigore da venerdì 29 agosto. Di conseguenza, è vietato riempire le piscine con l'acqua del rubinetto, innaffiare i giardini o pulire auto e terrazze. È stato necessario anche chiudere due piscine pubbliche.

Il sindaco Miquel Nadal ha parlato di una situazione «molto preoccupante». Il consumo giornaliero di Sóller è attualmente significativamente superiore alla quantità ottenuta dalle sorgenti circostanti nelle montagne di Tramuntana.

«Se non piove, dovremo imporre restrizioni più severe», ha spiegato Nadal.

Anche gli hotel devono reagire

Nel peggiore dei casi, la fornitura di acqua potabile potrebbe essere temporaneamente interrotta, una misura che era stata imposta l'ultima volta nel settembre 2000.

Gli hotel sono stati invitati a installare sistemi di risparmio idrico e a informare i loro ospiti della situazione precaria. Ai residenti è stato anche chiesto di usare l'acqua il meno possibile in casa.

Secondo la società di approvvigionamento Emaya, i due grandi serbatoi dell'isola - Gorg Blau e Cúber - sono attualmente pieni solo per poco meno del 31%. Il calo è dovuto all'estrema siccità e all'elevato consumo nei mesi estivi.