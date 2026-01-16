Animali protettiLa lontra è tornata anche nel canton Soletta
SDA
16.1.2026 - 10:37
Dopo 90 anni di assenza, la lontra è tornata anche nel canton Soletta. La prova? Le autorità hanno rivenuto un'orma di questo animale impressa nella neve nel comune di Selzach, lungo gli argini dell'Aare.
Keystone-SDA
16.01.2026, 10:37
SDA
La scoperta è stata fatta la domenica scorsa, indica una nota odierna della cancelleria dell'esecutivo solettese, in cui si precisa che contatti con l'uomo in natura sono assai rari.
Mentre questa specie veniva data quasi per estinta in Svizzera nel 1989, attualmente la lista rossa degli animali minacciati la considera a forte rischio. Per questo la lontra, riapparsa in vari Cantoni fra cui il Ticino e i Grigioni, è considerata un animale protetto.
I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»
I Maneskin cavalcano l'onda del successo: lo scorso fine settimana hanno suonato davanti a 70.000 persone a Roma, martedì sera a Montreux. blue Music ci svela i loro consigli per il trucco e perché distruggono i loro strumenti sul palco.
13.07.2022
In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera
La civetta è sfuggita per poco all'estinzione in Svizzera. In Ticino una piccola popolazione si è ripresa grazie alle misure di conservazione. Tuttavia, la sopravvivenza del timido rapace non è ancora assicurata.
02.05.2023
"Lenny Kravitz è stato molto scortese"
Dal balcone di Diego Rossi si ha la migliore vista sul palco di "Moon&Stars" e da lassù hanno cantato diverse star. Come ci si sente a vivere in mezzo a tutto questo durante il festival?
24.07.2022
I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»
In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera