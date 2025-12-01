La lottatrice Sinead Kavanagh dà in escandescenze su un aereo, volano pugni e spinte

© no source

Il 24 novembre, su un volo Ryanair da Gran Canaria a Dublino, si è verificato un incidente che ha coinvolto la lottatrice di arti marziali miste (MMA) Sinead Kavanagh, la quale ha aggredito due agenti, finiti poi in ospedale.

Hai fretta? blue News riassume per te Il volo Ryanair da Gran Canaria a Dublino è stato interrotto il 24 novembre 2025 perché la lottatrice di MMA Sinead Kavanagh ha dato in escandescenze a bordo.

Un video mostra la pugile irlandese mentre aggredisce fisicamente due agenti.

L'escalation ha portato a un ritorno dell'aereo al gate e a quattro funzionari che sono dovuti intervenire per calmarla. Mostra di più

I passeggeri di un volo Ryanair da Gran Canaria a Dublino, del 24 novembre, hanno vissuto attimi poco piacevoli e il volo è stato costretto a partire in ritardo a causa della pugile irlandese di arti marziali miste (MMA) Sinead Kavanagh.

Poco prima del decollo, infatti, alcuni passeggeri e parte dell'equipaggio hanno richiamato l'attenzione della polizia per il comportamento della lottatrice, che ha dato in escandescenze.

Non si conoscono i motivi della sua rabbia, ma si sa che ha mandato in ospedale - a suon di pugni e spintoni - i due agenti della Guardia Civil, intervenuti in seguito alle segnalazioni, e che l'avevano semplicemente invitata a scendere dall'aereo.

Alla fine la 39enne irlandese ha passato la notte in prigione per poi essere rilasciata la mattina seguente. Ma finirà a processo per aggressione e resistenza.

Quanto successo è stato filmato da alcuni passeggeri, che hanno documentato la follia della lottatrice.

Ecco il video (con commento in tedesco):