La lottatrice Sinead Kavanagh dà in escandescenze su un aereo, volano pugni e spinte

Ecco il videoLa lottatrice Sinead Kavanagh dà in escandescenze su un aereo, volano pugni e spinte
Nicole Agostini
1.12.2025
Il 24 novembre, su un volo Ryanair da Gran Canaria a Dublino, si è verificato un incidente che ha coinvolto la lottatrice di arti marziali miste (MMA) Sinead Kavanagh, la quale ha aggredito due agenti, finiti poi in ospedale.
I passeggeri di un volo Ryanair da Gran Canaria a Dublino, del 24 novembre, hanno vissuto attimi poco piacevoli e il volo è stato costretto a partire in ritardo a causa della pugile irlandese di arti marziali miste (MMA) Sinead Kavanagh.
Poco prima del decollo, infatti, alcuni passeggeri e parte dell'equipaggio hanno richiamato l'attenzione della polizia per il comportamento della lottatrice, che ha dato in escandescenze.
Non si conoscono i motivi della sua rabbia, ma si sa che ha mandato in ospedale - a suon di pugni e spintoni - i due agenti della Guardia Civil, intervenuti in seguito alle segnalazioni, e che l'avevano semplicemente invitata a scendere dall'aereo.
Alla fine la 39enne irlandese ha passato la notte in prigione per poi essere rilasciata la mattina seguente. Ma finirà a processo per aggressione e resistenza.
Quanto successo è stato filmato da alcuni passeggeri, che hanno documentato la follia della lottatrice.
Ecco il video (con commento in tedesco):
