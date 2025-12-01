  1. Clienti privati
Ecco il video La lottatrice Sinead Kavanagh dà in escandescenze su un aereo, volano pugni e spinte

Nicole Agostini

1.12.2025

© no source

Il 24 novembre, su un volo Ryanair da Gran Canaria a Dublino, si è verificato un incidente che ha coinvolto la lottatrice di arti marziali miste (MMA) Sinead Kavanagh, la quale ha aggredito due agenti, finiti poi in ospedale.

,

Nicole Agostini, Sara Matasci

01.12.2025, 19:22

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Il volo Ryanair da Gran Canaria a Dublino è stato interrotto il 24 novembre 2025 perché la lottatrice di MMA Sinead Kavanagh ha dato in escandescenze a bordo.
  • Un video mostra la pugile irlandese mentre aggredisce fisicamente due agenti.
  • L'escalation ha portato a un ritorno dell'aereo al gate e a quattro funzionari che sono dovuti intervenire per calmarla.
Mostra di più

I passeggeri di un volo Ryanair da Gran Canaria a Dublino, del 24 novembre, hanno vissuto attimi poco piacevoli e il volo è stato costretto a partire in ritardo a causa della pugile irlandese di arti marziali miste (MMA) Sinead Kavanagh.

Poco prima del decollo, infatti, alcuni passeggeri e parte dell'equipaggio hanno richiamato l'attenzione della polizia per il comportamento della lottatrice, che ha dato in escandescenze.

Non si conoscono i motivi della sua rabbia, ma si sa che ha mandato in ospedale - a suon di pugni e spintoni - i due agenti della Guardia Civil, intervenuti in seguito alle segnalazioni, e che l'avevano semplicemente invitata a scendere dall'aereo.

Alla fine la 39enne irlandese ha passato la notte in prigione per poi essere rilasciata la mattina seguente. Ma finirà a processo per aggressione e resistenza.

Quanto successo è stato filmato da alcuni passeggeri, che hanno documentato la follia della lottatrice.

Ecco il video (con commento in tedesco):

La lottatrice Sinead Kavanagh dà in escandescenze su un aereo, volano pugni e spinte

La lottatrice Sinead Kavanagh dà in escandescenze su un aereo, volano pugni e spinte

01.12.2025

