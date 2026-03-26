Al prossimo Locarno Film Festival una retrospettiva farà luce sulla «caccia alle streghe» del maccartismo a Hollywood negli Anni '50. (immagine d'illustrazione) Keystone

Il Locarno Film Festival riaccende la luce su una delle pagine più turbolente e politicamente cariche della storia del cinema americano e la cui eco risuona oggi con particolare urgenza, mentre la libertà di espressione è minacciata in diverse parti del mondo.

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La Retrospettiva della 79esima edizione, che si terrà dal 5 al 15 agosto, sarà un affondo dedicato alla famigerata lista nera e alla sinistra hollywoodiana durante il maccartismo: «Red & Black – La sinistra hollywoodiana e la lista nera». Gli organizzatori hanno presentato il programma oggi all'Academy Museum di Los Angeles.

Curata da Ehsan Khoshbakht e realizzata in collaborazione con la Cinémathèque suisse e il supporto di UCLA Film & Television Archive, Red & Black restituisce il ritratto complesso di un'epoca in cui i cineasti furono confrontati con abusi di potere senza precedenti da parte dello Stato e dell'industria cinematografica statunitense, a cui risposero con coraggio e una tenace resistenza artistica.

Ripercorrendo il «terrore rosso»

Il progetto rivisita un'epoca tanto repressiva quanto straordinariamente vitale sul piano artistico e getta nuova luce su opere fondamentali di sceneggiatori, attori, registe e registi come John Garfield, Joseph Losey, Dalton Trumbo, Dorothy Parker, Richard Wright e Charlie Chaplin, rintracciando le origini e le ripercussioni del «terrore rosso» negli Stati Uniti, in Europa e oltre.

«È il progetto più attuale a cui abbia mai lavorato in vita mia. Le modalità creative con cui la coscienza politica è stata incorporata nel cinema, e le tragiche conseguenze di quella determinazione, compongono la storia appassionante di questo programma, e offrono nuove prospettive sulla caccia alle streghe dell'era maccartista» spiega Ehsan Khoshbakht, curatore della retrospettiva.

«Alcuni dei titoli più memorabili di Hollywood»

Spaziando tra fiction, documentari, cinegiornali e cortometraggi provenienti da Stati Uniti, Gran Bretagna, Spagna, Italia, Francia, Messico e Argentina, Red & Black riunisce versioni restaurate in digitale e copie di archivio per tracciare un affresco unico del cinema dell'epoca.

«Grazie a un'ampia selezione di film e di rari materiali d'archivio, si delinea l'affresco di un momento cruciale della storia del cinema: una celebrazione di alcuni dei titoli più incisivi e memorabili mai realizzati a Hollywood» aggiunge il direttore artistico del Locarno Film Festival Giona A. Nazzaro.

Il programma sarà anche accompagnato da una pubblicazione con contributi di firme internazionali, curata da Ehsan Khoshbakht ed edita in inglese da Les Éditions de l'Œil, e da un podcast – scritto dallo stesso Khoshbakht – che approfondirà il contesto storico dell'era delle liste nere.