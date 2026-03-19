Nei cieli sopra la SvizzeraLa luna oggi mostrerà un raro spettacolo che si ripete solo ogni 18 anni, ecco quale
SDA
19.3.2026 - 10:33
Raro fenomeno astronomico questa sera nei cieli sopra la Svizzera. La Luna infatti si presenterà dopo il tramonto sotto forma di una sottilissima falce e adagiata quasi orizzontalmente. Un evento che si ripete soltanto ogni 18 anni.
Keystone-SDA
19.03.2026, 10:33
19.03.2026, 10:35
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Il nostro satellite sorgerà appena 16,6 ore dopo l'inizio della fase di novilunio, una circostanza già di per sé insolita, spiega l'esperto Thomas Baer all'agenzia Keystone-ATS.
Questa sera sarà visibile solo lo 0,7% della superficie lunare, rendendo l'osservazione particolarmente affascinante, afferma Baer, che redige anche testi per la rivista Orion della Società astronomica svizzera (SAG-SAS).
Lo spettacolo avrà inizio al tramonto. A Chiasso oggi il Sole tramonterà alle 18:35 e ad Airolo alle 18:36. Più a ovest del Paese invece, come a Ginevra, pochi minuti più tardi, mentre più a est, come a Davos (GR), un po' prima.
Tuttavia, non bisogna aspettarsi che la sottile falce lunare appaia immediatamente nitida poiché al crepuscolo il cielo impiega del tempo prima di oscurarsi completamente.
È meglio armarsi di binocolo... e pazienza
Per questo motivo è consigliabile armarsi di pazienza e, se possibile, utilizzare un binocolo per facilitare l'osservazione. Il tramonto della Luna è previsto alle 19:28.
Un ulteriore aspetto interessante è dato dalla particolare posizione della Luna rispetto al Sole, che apparirà quasi perpendicolare e simile a una barchetta.
Un aspetto, questo, più tipico delle regioni equatoriali. Generalmente, alle nostre latitudini, questa forma si presenta sul lato sinistro durante la fase calante e sul lato destro durante quella crescente.
Affinché una sottilissima falce di Luna come quella visibile questa sera appaia nuovamente dopo il novilunio, e con questa insolita inclinazione dell'orbita rispetto all'orizzonte, bisognerà aspettare altri 18,6 anni.