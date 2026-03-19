Questa sera vale decisamente la pena alzare lo sguardo al cielo. (Foto simbolica) Keystone

Raro fenomeno astronomico questa sera nei cieli sopra la Svizzera. La Luna infatti si presenterà dopo il tramonto sotto forma di una sottilissima falce e adagiata quasi orizzontalmente. Un evento che si ripete soltanto ogni 18 anni.

Keystone-SDA SDA

Il nostro satellite sorgerà appena 16,6 ore dopo l'inizio della fase di novilunio, una circostanza già di per sé insolita, spiega l'esperto Thomas Baer all'agenzia Keystone-ATS.

Questa sera sarà visibile solo lo 0,7% della superficie lunare, rendendo l'osservazione particolarmente affascinante, afferma Baer, che redige anche testi per la rivista Orion della Società astronomica svizzera (SAG-SAS).

Lo spettacolo avrà inizio al tramonto. A Chiasso oggi il Sole tramonterà alle 18:35 e ad Airolo alle 18:36. Più a ovest del Paese invece, come a Ginevra, pochi minuti più tardi, mentre più a est, come a Davos (GR), un po' prima.

Tuttavia, non bisogna aspettarsi che la sottile falce lunare appaia immediatamente nitida poiché al crepuscolo il cielo impiega del tempo prima di oscurarsi completamente.

È meglio armarsi di binocolo... e pazienza

Per questo motivo è consigliabile armarsi di pazienza e, se possibile, utilizzare un binocolo per facilitare l'osservazione. Il tramonto della Luna è previsto alle 19:28.

Un ulteriore aspetto interessante è dato dalla particolare posizione della Luna rispetto al Sole, che apparirà quasi perpendicolare e simile a una barchetta.

Un aspetto, questo, più tipico delle regioni equatoriali. Generalmente, alle nostre latitudini, questa forma si presenta sul lato sinistro durante la fase calante e sul lato destro durante quella crescente.

Affinché una sottilissima falce di Luna come quella visibile questa sera appaia nuovamente dopo il novilunio, e con questa insolita inclinazione dell'orbita rispetto all'orizzonte, bisognerà aspettare altri 18,6 anni.