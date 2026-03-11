Madeline Staples e suo figlio Macon hanno dovuto affrontare una notizia difficile. Instagram / @madelinestaples

Durante un esame del sangue di routine, a un bambino negli Stati Uniti è stata inaspettatamente diagnosticata la leucemia, ancor prima che si manifestassero i primi sintomi. Da allora la vita della sua famiglia è stata sconvolta.

Dominik Müller Dominik Müller

Hai fretta? blue News riassume per te Durante un controllo di routine, a un bambino di due anni dell'Alabama è stata inaspettatamente diagnosticata la leucemia.

Poche ore dopo la visita medica, il bimbo è stato ricoverato nel reparto di oncologia pediatrica.

Nonostante la diagnosi angosciante, la mamma Madeline Staples descrive la forza e la voglia di vivere di suo figlio come straordinarie. Mostra di più

Si trattava di una visita medica del tutto normale: Madeline Staples, dello Stato americano dell'Alabama, ha portato suo figlio Macon, di due anni, a fare un normale controllo. Una piccola puntura sul dito, un normale esame del sangue. Niente di più.

«Ero in modalità mamma normale, pensavo ai sonnellini e alle merende», ha raccontato la 35enne a «Newsweek».

Poi una frase ha cambiato tutto: «Ricordo che mi sembrava che l'aria nella stanza fosse scomparsa». La sua testa non riusciva a capire quello che stava sentendo, mentre suo figlio continuava a giocare felice e sorridente.

Un'accidentale diagnosi di cancro

Poche ore dopo, Macon è sato ricoverato nel reparto di oncologia pediatrica con una diagnosi di leucemia. Un tumore scoperta per caso durante un esame di routine, prima ancora che si manifestassero i primi sintomi.

Secondo il suo oncologo era la prima volta che questa malattia veniva diagnosticata durante un normale controllo. «È stato davvero un miracolo», afferma la madre. «Le nostre vite si sono divise in un prima e in un dopo nel giro di pochi minuti».

Madelaine descrive i primi giorni come uno stato di emergenza. Mentre fuori tutto andava avanti, il suo mondo si è fermato.

Invece di uscire con i bambini e fare shopping, improvvisamente si trattava di terminologia medica, terapie e decisioni: «Quei primi giorni sono stati travolgenti sotto tutti i punti di vista».

«La sua forza mi lascia senza parole»

Ma è proprio stato suo figlio ha impressionarla più di tutti.

Mentre gli adulti intorno a lui sono afflitti dalle preoccupazioni, Macon vive il momento e i trattamenti che porterebbero molti adulti ai loro limiti continuando a giocare. «La sua voglia di vivere e la sua forza mi lasciano senza parole», afferma Madelaine.

La famiglia deve affrontare un lungo cammino. Secondo la madre la sua fede, i suoi figli e il sostegno della comunità le danno forza.