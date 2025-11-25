La Carnival Horizon è teatro di una morte misteriosa. KEYSTONE

Una studentessa statunitense di 18 anni è stata trovata senza vita nella sua cabina durante una crociera ai Caraibi. Mentre l’FBI indaga per omicidio, la madre denuncia: ha saputo tutto solo tramite i media.

Redazione blue News Sven Ziegler

La morte della 18enne Anna K., a bordo della nave da crociera «Carnival Horizon», sta scuotendo gli Stati Uniti. La ragazza era in viaggio ai Caraibi con il padre, la matrigna e tre fratellastri quando è stata trovata senza vita nella sua cabina.

A scoprirla è stata una cameriera: il corpo giaceva sotto il letto, avvolto in una coperta e nascosto sotto diversi giubbotti di salvataggio.

La madre sconvolta

A creare particolare sconcerto è ora il racconto della madre. Heather Wright ha dichiarato all’emittente «NewsNation» che né l’equipaggio né le autorità l’hanno contattata direttamente.

«Ho cercato su Google: "18enne muore su nave da crociera". E ovunque appariva il volto di mia figlia», ha raccontato. Wright vive in Oklahoma e da anni aveva solo contatti saltuari con Anna.

Secondo quanto riferito da «ABC News», la giovane sarebbe stata prima strangolata e poi soffocata. Gli investigatori avrebbero inoltre riscontrato due evidenti ematomi sul collo. L’FBI ha assunto la guida delle indagini, parlando apertamente di un caso di omicidio.

La compagnia di navigazione ha confermato il decesso, assicurando di stare collaborando con le autorità e fornendo supporto alla famiglia.

Sospetti in famiglia

Secondo diversi media statunitensi, un fratellastro 16enne della ragazza sarebbe ora al centro dell’inchiesta. Un ex fidanzato di Anna ha riferito che la giovane aveva molta paura di lui e si sentiva molestata. Negli ultimi mesi, per questo, avrebbe spesso preferito dormire da amiche.

Il sospetto, però, non è stato confermato ufficialmente e gli investigatori rimangono cauti.

Resta inoltre da chiarire perché la madre non sia stata informata subito. Wright ha rivolto dure critiche all’ex marito e alle autorità, dicendo di aver saputo della morte della figlia troppo tardi e solo per caso. Il padre, finora, non ha risposto pubblicamente alle accuse.

Le indagini sulle circostanze, su una possibile arma del delitto e sul ruolo dei familiari sono ancora in corso. L’FBI sta interrogando membri dell’equipaggio e passeggeri. I primi risultati sono attesi nei prossimi giorni.