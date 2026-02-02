Una tradizione che continua dal 1887. Keystone

Brutte notizie per gli Stati Uniti. La famosa marmotta Punxsutawney Phil, infatti, come ogni 2 febbraio, ricorrenza del «Giorno della marmotta» ("Groundhog Day» in inglese) è uscita dalla sua accogliente tana a Gobbler's Knob e ha proiettato la sua ombra.

Keystone-SDA SDA

Ciò vuol dire che altre sei settimane di inverno aspettano gli americani.

Come ogni anno dal 1887, la cerimonia ha attirato una folla di turisti nella città della Pennsylvania che dà il nome a Phil, nonostante le temperature vicino allo zero. Anche l'anno scorso la previsione era stata che l'inverno sarebbe durato ancora un mese e mezzo.