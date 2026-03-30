Ce la farà?La megattera arenata nel Mar Baltico si è liberata di nuovo e ha ripreso a nuotare
SDA
30.3.2026 - 22:09
Si è liberata e ha ripreso a nuotare la megattera arenata sulla costa del Baltico, nel Land tedesco del Meclemburgo-Pomerania anteriore. A darne notizia all'agenzia DPA è stato l'assessore regionale all'ambiente, il quale ha precisato che non è ancora chiara la direzione del suo tragitto.
Keystone-SDA
30.03.2026, 22:09
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La settimana scorsa, la balena si è arenata due volte, la prima lunedì a Timmersdorfer Strand, dove è rimasta per ben cinque giorni, e la seconda sabato, quando dopo una avvincente missione di salvataggio, finalmente in mare aperto, ha sbagliato strada e si è spiaggiata di nuovo a Wismar.
Da stamani, gli esperti avevano avvertito che le condizioni di salute del mammifero fossero visibilmente peggiorate.
Tuttavia, in serata, grazie all'acqua alta, la megattera si è disincagliata e ha ripreso a nuotare.