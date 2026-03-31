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Nel Mar Baltico La megattera Timmy si è di nuovo incagliata

SDA

31.3.2026 - 19:52

La megattera ripresa da un drone ieri.
La megattera ripresa da un drone ieri.
Keystone

La megattera al largo della costa del Mar Baltico di Wismar è stata avvistato di nuovo questa mattina. Inizialmente nuotava liberamente, ma poi il mammifero marino, soprannominato «Timmy», si è di nuovo incagliato.

Keystone-SDA

31.03.2026, 19:52

31.03.2026, 19:59

Secondo quanto hanno reso noto il ministro dell'Ambiente del Mecklenburg-Vorpommern Till Backhaus e Greenpeace, la megattera si troverebbe comunque in una posizione tale da potersi liberare da sola.

Il biologo marino di Greenpeace Thilo Maack ha sottolineato che l'animale è incagliato nel Kirchsee, una parte della baia di Wismar. «Purtroppo la balena ha fatto di testa sua ed è entrata nella baia», ha affermato Maack. «Spero vivamente che si possa ancora arrivare a un lieto fine», ha detto Backhaus.

La speranza è che la megattera si sposti nelle acque più profonde del Mar Baltico e poi prenda la rotta verso nord. Greenpeace ha dispiegato un gommone nella baia di Wismar per impedire ciò che comunque alla fine è avvenuto, ovvero che la balena rimanesse bloccata nella baia.

Anche la polizia fluviale è sul posto con la motovedetta costiera «Hoben». Dopo ben due spiaggiamenti, a Timmendorfer Strand lunedì scorso, e a Wismar sabato, la balena era di nuovo libera da ieri sera.

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