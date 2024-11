Le banane non solo possono essere buone ma anche pericolose. Keystone

La fobia delle banane può scatenare sintomi gravi come ansia e nausea, innescati dalla vista o dall'odore del frutto. Questa condizione ha portato lo staff di una ministra svedese a richiedere ambienti privi di questo frutto.

Redazione blue News ai-scrape

Una fobia per le banane della ministra svedese per la Parità di Genere, Paulina Brandberg, ha portato il suo staff a richiedere che nelle stanze, prima di ogni incontro o visita, non ci sia traccia del frutto esotico.

Questa richiesta è emersa da email trapelate e pubblicate dal quotidiano «Expressen».

In una delle email, inviata all'Agenzia giudiziaria norvegese prima di un pranzo VIP, si legge che la ministra «ha una forte allergia alle banane, quindi sarebbe apprezzato che non ci siano nelle aree in cui soggiornerà».

Un messaggio simile è stato inviato al Consiglio d'amministrazione della Contea, specificando che «non sono ammesse banane nei locali».

Sintomi molto fastidiosi

Brandberg ha dichiarato alla testata svedese che sta ricevendo aiuto professionale per affrontare questo problema. Nel 2020 aveva pubblicato su X di avere la «fobia delle banane più strana del mondo», ma il post era stato successivamente cancellato.

Questa strana paura può causare sintomi gravi come ansia e nausea, scatenati dalla vista o dall'odore del frutto.

La ministra si dice sorpresa di tanta attenzione

In un'intervista al quotidiano svedese Aftonbladet, la ministra si dice «sorpresa» di tutta l'attenzione che sta ricevendo la sua fobia: «Alle volte la chiamo un'allergia, perché sembra meno strano e ricevo meno domande», ha dichiarato Brandberg al quotidiano. «È un peccato che questioni per me molto più importanti non ricevano la stessa attenzione», ha aggiunto.

Diversi politici hanno espresso solidarietà e supporto a Brandeberg. Tra questi Teresa Carvalho, parlamentare dei Social Democratici all'opposizione, che ammette di soffrire della stessa fobia: «Abbiamo avuto molti duri scontri su questioni politiche, ma su questo fronte siamo unite contro lo stesso nemico», ha scritto Carvalho su X.

Questo articolo è stato creato con l'aiuto dell'intelligenza artificiale (AI). Tutti i contenuti adottati dall'IA sono verificati dal team editoriale.