Un video dalla nave appoggio del Titan mostra il momento dell'implosione del sottomarino e la reazione della moglie dell'amministratore delegato di Oceangate, che stava guardando il filmato in diretta.

Nel giugno 2023 è avvenuto il tragico disastro del sottomarino Titan di Oceangate, imploso durante un'immersione verso il relitto del Titanic.

Tutti e cinque gli occupanti, tra cui l'amministratore delegato di Oceangate, Stockton Rush e l'esploratore britannico Hamish Harding, hanno perso la vita.

Un video appena rilasciato dalla «BBC», che ha avuto accesso esclusivo alle indagini della Guardia Costiera statunitense sul disastro e girato all'interno della nave appoggio, mostra il momento dell'implosione e la reazione in diretta di Wendy Rush, moglie dell'amministratore delegato.

La donna ha chiesto immediatamente: «Cos'è stato quel botto?». Poco dopo, ha ricevuto un messaggio dal sottomarino, che l'ha indotta a credere erroneamente che l'immersione stesse andando secondo i piani.

La moglie dell'amministratore delegato ha assistito in diretta all'implosione del Titan 23.05.2025

Difetti tecnici e avvertimenti

L'indagine ha rivelato che il sottomarino era costruito in fibra di carbonio, un materiale inaffidabile sotto pressione. Già un anno prima del disastro c'erano stati segni di problemi strutturali.

Gli esperti avevano messo in guardia sul progetto del Titan, ma non era mai stato certificato in modo indipendente.

La Guardia Costiera statunitense ha individuato il momento esatto in cui lo scafo ha iniziato a cedere.

Reazioni e conseguenze

Dopo il disastro sono state intentate cause private e potrebbero seguire azioni penali. Oceangate ha sospeso le sue attività e sta collaborando alle indagini.

La tragedia ha lasciato profonde cicatrici. Christine Dawood, che ha perso il marito e il figlio, ha dichiarato di essere cambiata per sempre da quella perdita.

La Guardia Costiera statunitense pubblicherà un rapporto finale nel corso dell'anno per chiarire le cause del disastro e prevenire incidenti futuri.