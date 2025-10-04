  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Tasso di mortalità fino al 40% La mortale febbre di Crimea-Congo si sta diffondendo in Europa

Sven Ziegler

4.10.2025

Le zecche Hyalomma sono considerate vettori.
Le zecche Hyalomma sono considerate vettori.
IMAGO/Zoonar

Un nuovo studio lo dimostra: la febbre di Crimea-Congo, trasmessa dalle zecche tropicali, non è più un problema solo dell'Africa o dell'Asia. L'agente patogeno mortale circola già negli animali del sud della Francia e con il riscaldamento globale potrebbe diffondersi più a nord.

Redazione blue News

04.10.2025, 12:12

Hai fretta? blue News riassume per te

  • La febbre di Crimea-Congo, trasmessa dalle zecche, si sta diffondendo sempre più in Europa.
  • In Francia sono stati trovati gli anticopri in circa il 2% di bovini e animali selvatici, soprattutto nei Pirenei.
  • Il virus può essere letale fino al 40% dei casi umani, richiedendo monitoraggio costante di animali e zecche.
Mostra di più

La febbre di Crimea-Congo è considerata una delle malattie virali più pericolose trasmesse dalle zecche. Nuovi dati provenienti dalla Francia dimostrano che l'agente patogeno si sta affermando sempre più anche in Europa.

I ricercatori dell'organizzazione agricola CIRAD di Montpellier hanno esaminato i campioni di sangue di circa 8'600 bovini e 2'100 animali selvatici, raccolti tra il 2008 e il 2022. Gli anticorpi contro il virus sono stati rilevati in poco meno del 2% dei casi, soprattutto nei Pirenei.

In alcune comunità sono stati trovati anche cluster locali in cui l'agente patogeno è già endemico. «La presenza di anticorpi persistenti nei ruminanti ha confermato l'esistenza di un ciclo di trasmissione tra animali e zecche», scrive il team guidato da Célia Bernard, responsabile dello studio.

Mentre gli animali di solito sopravvivono all'infezione senza sintomi, questa può essere grave nell'uomo. I segni tipici includono febbre alta, mal di testa, dolori addominali ed emorragie interne. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la malattia è fatale fino al 40% dei casi.

La febbre di Crimea-Congo è nota da tempo in Africa

I principali vettori sono le zecche Hyalomma, originariamente presenti nelle regioni più calde. E da anni si stanno diffondendo verso nord a causa del trasporto del bestiame, degli uccelli migratori e del riscaldamento globale. In Francia il virus è stato finora rilevato solo nelle zecche Hyalomma, ma questi animali sono ora presenti anche in Germania.

Non sono ancora stati registrati casi di trasmissione umana in Francia. Gli esperti avvertono che però il rischio aumenterà se le popolazioni di zecche continueranno a diffondersi.

È quindi necessario un attento monitoraggio degli animali, delle zecche e delle condizioni ambientali. «Il rilevamento in Francia dimostra che l'Europa deve prestare maggiore attenzione agli agenti patogeni zoonotici», affermano i ricercatori.

Il virus della Crimea-Congo è noto da decenni in regioni come l'Africa, il Medio Oriente, i Balcani e l'Asia centrale. Negli ultimi anni è comparso anche in Spagna, Grecia e Italia.

I più letti

Enrico Varriale licenziato dalla Rai per gravi episodi avvenuti sul posto di lavoro
Stefano De Martino e Caroline Tronelli: ecco il retroscena della lite al ristorante
La mortale febbre di Crimea-Congo si sta diffondendo in Europa
Influencer muore in diretta su TikTok, i fan lo vedono precipitare durante una scalata
«La Svizzera sta ripetendo gli errori degli anni '30, quando ignorò il pericolo di guerra»

Altre notizie

Truffa phishing. Regalo fedeltà dalla Mobiliare? Non cadete in questa truffa

Truffa phishingRegalo fedeltà dalla Mobiliare? Non cadete in questa truffa

Sta perdendo l'atmosfera. I residenti di Amsterdam vogliono fare causa alla città per il troppo turismo

Sta perdendo l'atmosferaI residenti di Amsterdam vogliono fare causa alla città per il troppo turismo

Crollo del ghiacciaio. Blatten: condannato il vicesindaco per non aver rispettato la zona vietata

Crollo del ghiacciaioBlatten: condannato il vicesindaco per non aver rispettato la zona vietata