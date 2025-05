La NASA calcola quando finirà la vita sulla Terra: ecco la risposta e il sorprendente motivo

A un certo punto, il Pianeta Blu finirà: ma molto prima di essere divorato dal sole, ogni forma di vita si sarà estinta. IMAGO/CHROMORANGE

Il conto alla rovescia è iniziato: i ricercatori della NASA e della Toho University di Tokyo hanno calcolato quando la vita sulla Terra non sarà più possibile. Non è il tempo a sorprendere, ma il motivo.

Un supercomputer della NASA ha calcolato quando finirà la vita sulla Terra.

Anche se il sole è ovviamente il fattore scatenante, il motivo è sorprendente.

Troppo poca CO₂ nell'atmosfera rende impossibile la fotosintesi: di conseguenza non ci sarà più ossigeno. Mostra di più

La fine della vita sulla Terra? È inevitabile ed è stata calcolata con precisione dalla NASA e dalla Toho University di Tokyo. Gli scienziati hanno anche fornito il motivo, che può sembrare sorprendente: la vita sta soffocando.

Ma prima di tutto bisogno spiegare che chi legge questo testo oggi non vivrà la fine (naturale) del mondo. Questo perché solo tra un miliardo di anni la vita sulla Terra non sarà più possibile.

Secondo i calcoli effettuati da un supercomputer, intorno all'anno 1'000'002'021, anche gli organismi più resistenti non saranno più in grado di sopportare le condizioni estreme della superficie, come riporta «BGR».

In questo calcolo non sono state prese in considerazione le influenze umane o gli eventi esterni, come l'impatto di asteroidi.

Niente ossigeno, niente vita

Non sorprende che il responsabile della fine sia il sole, che esploderà. Ma questo non accadrà prima di circa cinque miliardi di anni.

Prima di allora, tutta la vita sulla Terra sarà già praticamente estinta. Il motivo è un processo che porta alla perdita di ossigeno nella nostra atmosfera.

Anche prima di esplodere, il Sole sta diventando sempre più grande e caldo: questo aumenta l'esaurimento dell'anidride carbonica nella nostra atmosfera.

Troppa poca anidride carbonica significa che la fotosintesi non è più possibile. Questo porterebbe all'estinzione delle piante produttrici di ossigeno e, in ultima analisi, alla fine della vita come la conosciamo.