Ecco il video La NATO mostra per la prima volta l'attacco con siluro alla fregata KNM Trondheim

Dominik Müller

21.11.2025

Un siluro affonda la fregata KNM Trondheim

Un siluro affonda la fregata KNM Trondheim

19.11.2025

Basta un solo siluro: un nuovo filmato della NATO documenta lo spettacolare affondamento della fregata KNM Trondheim. Il video proviene dall'esercitazione «Ægir 25» e mostra l'effetto dell'arma più chiaramente che mai.

Christian Thumshirn

21.11.2025, 07:36

Il filmato che è stato diffuso mostra un momento che normalmente viene visto solo dagli equipaggi operativi: l'impatto di un siluro moderno su una nave da guerra disarmata.

L'attenzione si concentra sull'ex fregata KNM Trondheim, che è servita come bersaglio di prova per testare le prestazioni del sistema in condizioni realistiche.

Il video è stato girato nel settembre 2025 durante un'esercitazione NATO su larga scala nell'Atlantico settentrionale e documenta una detonazione di forza impressionante. Con un solo colpo la fregata cola a picco.

È successo l'8 novembre. Coppia morta a Losanna, per le autorità si è trattato di femminicidio

Scoperta sorprendente. Osservato un lupo mentre usa strumenti «umani» per pescare, ecco il video

Canton Obvaldo. Fiamme in un capannone industriale a Giswil, una sessantina di persone sfollate

