Un siluro affonda la fregata KNM Trondheim
19.11.2025
Basta un solo siluro: un nuovo filmato della NATO documenta lo spettacolare affondamento della fregata KNM Trondheim. Il video proviene dall'esercitazione «Ægir 25» e mostra l'effetto dell'arma più chiaramente che mai.
Il filmato che è stato diffuso mostra un momento che normalmente viene visto solo dagli equipaggi operativi: l'impatto di un siluro moderno su una nave da guerra disarmata.
L'attenzione si concentra sull'ex fregata KNM Trondheim, che è servita come bersaglio di prova per testare le prestazioni del sistema in condizioni realistiche.
Il video è stato girato nel settembre 2025 durante un'esercitazione NATO su larga scala nell'Atlantico settentrionale e documenta una detonazione di forza impressionante. Con un solo colpo la fregata cola a picco.