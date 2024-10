Dopo quattro mesi di inattività, la nave da crociera Odyssey avrebbe potuto finalmente lasciare Belfast il 30 settembre, ma è dovuta rientrare in porto martedì. Liam McBurney/PA via AP

La nave da crociera Odyssey non è potuta partire per il suo previsto viaggio intorno al mondo per mesi a causa di problemi tecnici. È finalmente partita lunedì, ma la nave è già rientrata in porto, dove è ancora bloccata.

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo mesi di ritardi dovuti a problemi tecnici, il 30 settembre la nave da crociera Odyssey ha potuto finalmente partire per il suo viaggio triennale intorno al mondo.

Ma la gioia è durata poco: la nave è rimasta attraccata al largo della costa e ha dovuto tornare di nuovo al porto di Belfast per «pratiche burocratiche».

Un'altra partenza era prevista per martedì alle 23, ma Odyssey si trova ancora nella stessa posizione.

I passeggeri, bloccati a Belfast da maggio, hanno sfruttato l'attesa per fare delle escursioni e hanno reagito con calma al ritardo. Mostra di più

È stata un'odissea fino a quando la nave da crociera Odyssey ha potuto finalmente salpare. Centinaia di passeggeri erano bloccati nella città nordirlandese di Belfast dal 30 maggio perché la nave, di proprietà della compagnia di navigazione statunitense Villa Vie Residences, aveva problemi al sistema di controllo e alle apparecchiature di commutazione che persistevano e sembravano quasi inespugnabili.

Lunedì sera, il 30 settembre, il viaggio per gli ospiti della Odyssey sembrava aver finalmente preso il via. La nave da crociera sarebbe dovuta salpare alle 23:30, come riportato dalla CNN.

«Siamo emozionati e sollevati», ha dichiarato alla CNN la passeggera Lanette Canen. Poco prima della tanto attesa partenza, la viaggiatrice ha dichiarato: «Siamo ora al punto di raccolta e stiamo facendo le esercitazioni di sicurezza. [Villa Vie] ce l'ha fatta! Qui non c'è che da sorridere».

Ma la gioia è stata di breve durata. Perché, come scrive il Guardian, la nave sarebbe rimasta attraccata al largo della costa di Down, martedì. L'acclamato inizio del giro del mondo è nuovamente rimandato.

Odyssey, come si legge sul sito web del porto di Belfast, avrebbe dovuto levare l'ancora sempre alle 23 di martedì, ma la nave è ancora bloccata a riva.

Secondo il Guardian, i passeggeri sono stati informati che ci sono ancora «pratiche da completare»: ecco perché la nave deve tornare temporaneamente in città.

«Sono invecchiato di 15 anni in sei mesi»

Lanette e il suo compagno Johan Bodin, che in precedenza vivevano alle Hawaii, sono tra i passeggeri che hanno deciso di rimanere a Belfast. Alcuni sono tornati a casa. Quelli rimasti bloccati hanno usato il tempo per fare escursioni o brevi viaggi in Europa.

E l'incubo sembra non essere ancora finito, con l'ennesimo ritardo di questo grande viaggio da sogno. La crociera con la Odyssey segue un tragitto per tre anni intorno al mondo, con i Caraibi come primo porto di scalo dopo Bremerhaven, Amsterdam e Lisbona.

Mike Petterson, amministratore delegato di Villa Vie, ha dichiarato alla CNN che è una «grande emozione» che la nave possa salpare, anche se solo per un breve periodo. Gli ultimi mesi sono stati tutt'altro che facili: «Sono invecchiato di 15 anni in sei mesi. Mi sento come se avessi appena dato alla luce un bambino», ha detto.

Le cabine costano fino a 900'000 dollari

Il 30 maggio doveva essere l'inizio di una crociera intorno al mondo. Tuttavia i passeggeri dell'Odyssey sono rimasti bloccati nel porto di Belfast, ma la maggior parte di loro l'ha presa bene. Durante il giorno hanno potuto utilizzare i servizi di bordo, mentre la sera sono stati portati a terra in hotel.

«Continuiamo a scherzare sul fatto che chiederemo un permesso di soggiorno qui a Belfast», ha detto la passeggera Angela Theriac in un'intervista alla BBC in agosto.

Si spera che presto però il permesso di soggiorno non sia più necessario. Gli ospiti, la maggior parte dei quali provenienti dagli Stati Uniti, hanno comunque già pagato una piccola fortuna per le loro cabine. Per ognuna sono stati pagati tra i 100'000 e i 900'000.

Interrogato dalla CNN, l'amministratore delegato Petterson non ha però fornito nessun aggiornamento. E come si vede sul sito web di monitoraggio marittimo Vesselfinder, Odyssey è ancora «all'ancora» a Belfast.