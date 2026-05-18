  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Focolaio di hantavirus La nave da crociera Hondius è arrivata a Rotterdam, sarà disinfettata

SDA

18.5.2026 - 11:09

La nave al suo arrivo al porto della città olandese.
La nave al suo arrivo al porto della città olandese.
Keystone

La nave da crociera MV Hondius, colpita dal focolaio di hantavirus che ha suscitato inquietudine a livello mondiale, è arrivata oggi intorno alle 10.30 al porto di Rotterdam, nei Paesi Bassi. Lo riporta il Guardian.

Keystone-SDA

18.05.2026, 11:09

18.05.2026, 11:13

L'imbarcazione, che ha così terminato la sua personale odissea, subirà ora una procedura approfondita di disinfestazione e pulizia. Dal canto loro, i 25 membri dell'equipaggio e i due del personale medico che si trovavano ancora a bordo saranno messi in quarantena.

Si tratta di 17 filippini, quattro olandesi, quattro ucraini, un russo e un polacco, al momento tutti asintomatici. Oltre 120 passeggeri erano invece già stati fatti sbarcare alle Canarie una settimana fa.

La crociera era partita da Ushuaia, in Argentina, lo scorso 1° aprile. Il virus, una rara forma trasmissibile fra esseri umani, ha causato tre morti e costretto le autorità di una ventina di Paesi a mettere sotto sorveglianza i casi sospetti e i loro contatti. Ha un periodo di incubazione di diverse settimane, il che significa che non si può escludere l'insorgenza di nuovi contagi in futuro.

I più letti

John Travolta dona il suo jet Boeing 707 all'HARS in Australia
Fratture, interventi d'urgenza e il messaggio dall'ospedale: la drammatica domenica di Alex Marquez e Johann Zarco
Ebola s'espande veloce nella Repubblica democratica del Congo. L'Oms: «È emergenza sanitaria globale»
Trapelata la squadra della Nati per i Mondiali: ecco il piano dell'ASF per mantenere la suspense
È «scattata la scintilla» tra Pamela Anderson e Tom Cruise?

Altre notizie

OMS. Hantavirus, Baume-Schneider elogia il ruolo dell'organizzazione

OMSHantavirus, Baume-Schneider elogia il ruolo dell'organizzazione

Stupefacenti. In Germania dalla Svizzera con 50 chili di marijuana in auto

StupefacentiIn Germania dalla Svizzera con 50 chili di marijuana in auto

Salute. Cadmio nell'avena? L'esperta: «Non ci sono alimenti da mangiare o non da mangiare, ma...»

SaluteCadmio nell'avena? L'esperta: «Non ci sono alimenti da mangiare o non da mangiare, ma...»