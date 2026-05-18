La nave al suo arrivo al porto della città olandese. Keystone

La nave da crociera MV Hondius, colpita dal focolaio di hantavirus che ha suscitato inquietudine a livello mondiale, è arrivata oggi intorno alle 10.30 al porto di Rotterdam, nei Paesi Bassi. Lo riporta il Guardian.

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L'imbarcazione, che ha così terminato la sua personale odissea, subirà ora una procedura approfondita di disinfestazione e pulizia. Dal canto loro, i 25 membri dell'equipaggio e i due del personale medico che si trovavano ancora a bordo saranno messi in quarantena.

Si tratta di 17 filippini, quattro olandesi, quattro ucraini, un russo e un polacco, al momento tutti asintomatici. Oltre 120 passeggeri erano invece già stati fatti sbarcare alle Canarie una settimana fa.

La crociera era partita da Ushuaia, in Argentina, lo scorso 1° aprile. Il virus, una rara forma trasmissibile fra esseri umani, ha causato tre morti e costretto le autorità di una ventina di Paesi a mettere sotto sorveglianza i casi sospetti e i loro contatti. Ha un periodo di incubazione di diverse settimane, il che significa che non si può escludere l'insorgenza di nuovi contagi in futuro.