«Icons of the Seas»: la nave da crociera più grande del mondo L'Icon of the Seas lascia il porto di Miami per la sua prima crociera pubblica, passando per Fisher Island e Miami Beach. Immagine: Rebecca Blackwell/AP Un colosso galleggiante: con i suoi 365 metri di lunghezza, la «Icon of the Seas» è la nave da crociera più grande del mondo. Immagine: Imago/Pond5 Images La nave di lusso ha 20 ponti e può ospitare fino a 7500 passeggeri e circa 2500 membri dell'equipaggio. Immagine: Royal Caribbean International I passeggeri non dovranno farsi mancare nulla: il programma di svago comprende persino un intero parco acquatico. Immagine: Royal Caribbean International La stella del calcio argentino Lionel Messi è stato ingaggiato come padrino della nave di lusso. Immagine: Royal Caribbean International Gli ambientalisti criticano da tempo l'impronta ambientale delle gigantesche navi galleggianti. Immagine: Royal Carribean International

20 ponti e 365 metri di lunghezza: la Icon of the Seas è la nave da crociera più grande del mondo ed è salpata per la prima volta. Ora è in viaggio verso i Caraibi. Viene criticata dalle organizzazioni ambientaliste.

Hai fretta? blue News fasst für dich zusammen La nave da crociera più grande del mondo ha navigato per la prima volta.

La Icon of the Seas ha 20 ponti ed è lunga 365 metri. A piena capacità, la nave può trasportare 7600 ospiti e 2350 membri dell'equipaggio.

Il calciatore Lionel Messi e i suoi compagni di squadra dell'Inter Miami hanno battezzato ufficialmente la nave martedì.

La nave è stata criticata per le sue enormi emissioni di gas serra. Mostra di più

La nave da crociera più grande del mondo è salpata dal porto della metropoli statunitense di Miami sabato sera (ora locale) per la sua prima crociera. La Icon of the Seas ha 20 ponti, è lunga 365 metri e può trasportare 7.600 ospiti e 2.350 membri dell'equipaggio a pieno regime.

La prima crociera porterà la nave della compagnia di navigazione statunitense Royal Caribbean International ai Caraibi. La Icon of the Seas è stata costruita dal cantiere Meyer Turku di Turku ed è alimentata a gas naturale liquido.

La compagnia di navigazione lo pubblicizza come il «più grande parco acquatico del mare», con «sette piscine per ogni umore» e un'area separata, chiamata Neighbourhood, per le famiglie. Ci sono anche quasi due dozzine di ristoranti e un parco con alberi veri. La nave dispone anche di una cascata alta 17 metri.

Pattinare sul ghiaccio ai Caraibi

Nonostante i superlativi, la meganave è stata criticata per il suo massiccio consumo di risorse e per le emissioni a effetto serra.

La sola propulsione di una nave di oltre 250.000 tonnellate richiede enormi quantità di carburante. Inoltre, l'Icon of the Seas viaggia per lo più in acque tropicali, ma a bordo c'è comunque una pista di ghiaccio a disposizione dei passeggeri.

«Se si pensasse davvero alla sostenibilità e non ai profitti, non si costruirebbe una nave da crociera con una capacità di quasi 10.000 persone», ha dichiarato al New York Times Marcie Keever dell'organizzazione Friends of the Earth.

La compagnia di navigazione Royal Carribean ha dichiarato di voler diventare neutrale dal punto di vista climatico entro il 2035.

Redatto con materiale della DPA

