La nave Spiridon II, con a bordo 3'000 bovini, è irrintracciabile da giorni

Da due giorni non si hanno più tracce dell'equipaggio e della nave. Capture d’écran Animal Welfare Foundation

La situazione della nave Spiridon II, che trasporta circa 3'000 capi di bestiame e naviga da settimane in alto mare, solleva seri interrogativi: da due giorni non si sa più nulla né dell'equipaggio né dell'imbarcazione. blue News ha parlato con un portavoce della Animal Welfare Foundation.

Marjorie Kublun Marjorie Kublun

Hai fretta? blue News riassume per te La Spiridon II è in mare da due mesi. Dopo il rifiuto di ingresso da parte della Turchia, la nave ha dovuto attendere per settimane in mare con circa 3'000 bovini, a causa della mancanza di documenti che ne permettessero lo sbarco.

Da più di due giorni la nave è introvabile: il suo sistema di tracciamento AIS è stato disattivato, un'interruzione insolitamente lunga in un'area marittima molto trafficata.

Gli attivisti per i diritti degli animali pongono domande critiche sulle condizioni dell'equipaggio, sulla navigazione e su eventuali attività illegali, come l'abbandono di carcasse di animali o di liquami nel Mediterraneo, che costituirebbe una violazione della convenzione MARPOL. Mostra di più

La Spiridon II, partita dall'Uruguay due mesi fa, è balzata agli onori della cronaca per il rifiuto della Turchia di accogliere gli animali: la nave, carica di quasi 3'000 capi di bestiame, ha dovuto attendere per settimane al largo delle coste turche perché non era autorizzata a scaricare a causa della mancanza di documenti validi.

Da oltre due giorni, l'imbarcazione per il trasporto di animali è completamente irrintracciabile: secondo quanto riferito, ha disattivato il suo sistema di tracciamento AIS e non compare più nei consueti sistemi di tracciamento.

«Un'interruzione così lunga dell'AIS in un'area così trafficata come il Mediterraneo è davvero preoccupante», spiega Tabea von Ow, portavoce della Animal Welfare Foundation e del Tierschutzbund Zürich. Sono state queste organizzazioni per la protezione degli animali a rendere pubblica la questione.

«Ci chiediamo se la navigazione della nave funzioni ancora. L'equipaggio sta bene? In che condizioni sono gli animali a bordo? E naturalmente: il sistema è stato disattivato per nascondere atti illegali, come lo scarico inappropriato di carcasse o liquami nel Mediterraneo?».

Se confermato questo costituirebbe una violazione della convenzione MARPOL per la protezione dell'ambiente marino. L'armatore, che aveva inizialmente informato l'organizzazione per la protezione degli animali, non può più essere contattato.

«Non sarebbero comunque ammessi»

Le possibilità che il bestiame venga sbarcato da qualche parte sono estremamente scarse: tutti gli Stati potenzialmente interessati lungo la rotta hanno norme sanitarie severe che impediscono l'importazione degli animali.

In Turchia lo scarico è fallito a causa di una documentazione errata per circa 500 animali e si prevedono problemi simili in altri porti. «La seconda ragione è che le condizioni degli animali sono probabilmente così gravi che non sarebbero comunque ammessi», continua von Ow.

«Non possiamo dire quante mucche siano morte e quante siano ancora vive. Una cosa è certa: ogni giorno perdono la vita altri animali su questa nave da carico».

Porre fine alle sofferenze degli animali

«La nostra speranza ora è di convincere le autorità lungo la rotta a ispezionare la nave, in modo da porre fine alle sofferenze degli animali sotto la supervisione di un veterinario. Stiamo lavorando duramente per ottenere l'intervento delle autorità competenti. Ma il successo dipende dal fatto che la nave si fermi», afferma von Ow.

Ma le preoccupazioni per il benessere degli animali non bastano da sole a fermare un'imbarcazione in alto mare. Le autorità possono intervenire solo per motivi chiaramente definiti in termini legali, ad esempio se c'è un sospetto di traffico di droga, che consentirebbe un'ispezione da parte della polizia marittima.

Anche i segni di inquinamento ambientale potrebbero giustificare un fermo e un'ispezione. «Per questo motivo stiamo cercando, in parallelo, di ottenere un'ispezione di questo tipo da diverse autorità», spiega la portavoce.

Un sistema globale che rende possibile questi trasporti

Non sarebbe giusto attribuire la colpa a un solo attore. In realtà, è un sistema globale che rende possibili casi del genere. «Finché esisteranno questi trasporti, ci saranno sempre dei fallimenti che porteranno alla morte di migliaia di animali. Per questo ci battiamo per un divieto assoluto di trasporto di animali vivi via mare».

Il problema non è isolato ma globale, sottolinea l'organizzazione. La produzione animale globale – in particolare nell'industria lattiero-casearia – genera grandi eccedenze, per le quali si cercano acquirenti internazionali.

«Dall'UE circa tre milioni di bovini e ovini vengono esportati ogni anno via mare verso Paesi terzi, tra cui alcuni dalla Germania. Per quanto ne sappiamo, nessun capo di bestiame viene esportato dalla Svizzera con navi per il trasporto di animali», afferma la portavoce.

D'altra parte la Svizzera importa gran parte dei suoi prodotti lattiero-caseari dall'UE, diventando così indirettamente un attore di questa catena logistica.

Una tragedia in mare che fa scalpore

Questa tragedia non solo sconvolge i media, ma colpisce anche l'opinione pubblica. L'organizzazione per la protezione degli animali zurighese sta ricevendo ogni minuto nuove firme per la sua campagna che chiede alla World Organisation for Animal Health di agire.

«Nei prossimi giorni consegneremo le firme raccolte alle autorità», afferma von Ow. Con la speranza che simili tragedie in alto mare appartengano un giorno al passato.