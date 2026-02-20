A causa delle intense nevicate, l'attività dell'aeroporto di Vienna-Schwechat è stata temporaneamente sospesa nella mattinata di oggi. Secondo quanto comunicato dal portavoce dello scalo, Peter Kleemann, da mezzogiorno dovrebbero essere nuovamente possibili alcuni decolli, mentre dalle 13 potrebbero riprendere anche gli atterraggi.

Keystone-SDA SDA

L'autostrada Wiener Aussenring (A21) è stata chiusa al traffico per la neve. Oltre a centinaia di interventi dei vigili del fuoco, si sono registrate anche interruzioni di corrente in diverse zone.

«Raccomandiamo ai viaggiatori di informarsi presso le proprie compagnie aeree sullo stato dei voli prenotati», ha dichiarato Kleemann. In caso di cancellazione, i passeggeri sono invitati a non recarsi in aeroporto. I voli in arrivo sono stati dirottati verso altri scali.

Dalle prime ore di venerdì fino alle 12 erano previsti 232 collegamenti (112 in arrivo e 120 in partenza). Finora 19 voli sono stati cancellati, ma non si escludono ulteriori soppressioni e ritardi. La direzione dello scalo sta lavorando «a pieno ritmo» per ripristinare il traffico aereo nel più breve tempo possibile.

Le nevicate sono proseguite ininterrottamente dalla notte e attualmente si registrano circa 20 centimetri di accumulo. Il servizio invernale è operativo senza sosta da giovedì sera: circa 200 addetti e oltre 100 mezzi sono impegnati nelle operazioni di sgombero e sghiacciamento.

Nelle ultime dodici ore sono state rimosse circa 15'000 tonnellate di neve, pari a mille camion, su una superficie di circa 300 ettari tra piste, piazzali e vie di rullaggio.