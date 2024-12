I soccorritori hanno continuato a cercare la donna mercoledì. Keystone/AP Photo/Gene J. Puskar

I soccorritori hanno perso le speranze di salvare una donna che si ritiene sia caduta viva in una voragine nello stato americano della Pennsylvania.

Hai fretta? blue News riassume per te Una donna di 64 anni sembrerebbe essere stata inghiottita da una voragine nello stato americano della Pennsylvania.

I servizi di emergenza hanno perso le speranze di salvare la donna.

I parenti avevano allertato la polizia martedì sera quando la donna e la nipotina non erano tornate da una ricerca serale del suo gatto. Mostra di più

«Non abbiamo trovato segni di vita o altro», ha dichiarato mercoledì il portavoce della polizia Steven Limani. Dopo due giorni, l'operazione di ricerca è diventata un'operazione di recupero, ha detto.

I parenti avevano allertato la polizia martedì sera quando la donna non era tornata da una ricerca del suo gatto. La polizia ha annunciato di aver trovato l'auto della donna vicino a un ristorante. La nipotina di cinque anni era ancora nell'auto, si era appisolata lì. La nonna non è più tornata. Anche la sorte del gatto smarrito non è chiara.

La voragine non era conosciuta ai cacciatori e ai dipendenti del ristorante che si trovavano nella zona. I servizi di emergenza hanno quindi pensato che si trattasse di una nuova voragine. Hanno ispezionato la buca con una telecamera. Secondo la polizia, le riprese hanno mostrato quella che sembrava una scarpa a circa nove metri di profondità.

Per i soccorritori la ricerca si è rivelata difficile per le condizioni della vecchia miniera di carbone. La polizia ha spiegato che le doline nella zona si verificano a causa della subsidenza provocata dall'estrazione del carbone.

